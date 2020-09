Il Daytime di Rai 1, conduttori e programmi: news e dettagli, cosa cambia

Nella giornata di martedì 1 settembre 2020 si è tenuta nella sede Rai di Viale Mazzini a Roma la conferenza stampa di presentazione dei programmi del daytime della rete ammiraglia della tv di Stato. Tra i grandi assenti anche Antonella Clerici, che tornerà in video il 28 settembre (data ufficializzata questa mattina) con il suo nuovo cooking show ‘È sempre mezzogiorno‘. All’incontro con la stampa erano presenti invece i nuovi conduttori di Uno Mattina, Monica Giandotti ed il giornalista Marco Frittella. Ma anche Eleonora Daniele, che ancora una volta sarà al timone di Storie Italiane. In aggiunta a questi anche Serena Bortone (conduttrice di ‘Oggi è un altro giorno’) e Alberto Matano, che tornerà al timone de La Vita in diretta. Il programma quest’anno vedrà una conduzione in solitaria, rinunciando quindi al classico schema della co-conduzione in coppia. A presentare il nuovo palinsesto del daytime di Rai 1 è stato il direttore di rete, Stefano Coletta.

Stefano Coletta sui volti del daytime di Rai 1

“Questi cinque volti nel loro codice giornalistico possono dare risposte sobrie ed eleganti, mettendosi al servizio della platea” ha esordito Coletta. Poi ha aggiunto che a loro è stata proposta anche una sfida, cioè quelli di essere sempre televisivi. Durante il loro lavoro ci saranno dei momenti meno televisivi, da qui la richiesta del direttore di Rai 1 di mantenere sempre quote di infortainment. Dei nuovi conduttori del daytime della rete ammiraglia di Viale Mazzini, Coletta ha inoltro detto che non sono teleguidati, bensì forti di una grande improvvisazione.

Le mission dei programmi del daytime di Rai 1

Per quanto riguarda gli obiettivi dei vari programmi, Coletta ha ricordato che i conduttori di Uno Mattina dovranno puntare a ridare tonicità alle ‘morning news‘, favorendo sempre più la collaborazione tra la rete e il Tg1. Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane punterà a raccontare come sempre fatti di cronaca. Il nuovo show di Serena Bortone non sarà solo narrazione di storie ma anche confronto e dibattito. La Vita in diretta invece avrà un taglio più giornalistico.