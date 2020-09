È sempre mezzogiorno della Clerici slitta ancora: il motivo e la nuova data

È sempre mezzogiorno non trova pace per la data di inizio. Il programma di Antonella Clerici è slittato ancora una volta, la notizia è di queste ultime ore. In realtà lo slittamento era nell’aria già da ieri sera, ma oggi ha trovato conferma. Antonella Clerici quindi dovrà aspettare ancora un po’ prima di tornare in televisione, ma anche il pubblico che attende con ansia il suo ritorno in video dovrà pazientare. Si tratta comunque del secondo slittamento per la trasmissione, che sarebbe dovuta partire già lunedì 7 settembre 2020. E invece si dovrà attendere altri ventuno giorni, ben altre tre settimane prima di trascorrere le mattine in compagnia della Clerici, come un tempo. Antonella infatti manca da questa fascia oraria da quando ha lasciato La prova del cuoco, che non è stato confermato per la nuova stagione di Rai Uno.

Antonella Clerici, slitta ancora È sempre mezzogiorno: in partenza a fine settembre

Ma allora quando inizierà È sempre mezzogiorno? La nuova data è lunedì 28 settembre. Davide Maggio lo ha annunciato già nella diretta su Instagram di questa notte, ma oggi lo ha riportato anche Repubblica parlando del palinsesto mattutino di Rai Uno. Il motivo di questo nuovo slittamento è dovuto a dei problemi tecnici. Pare infatti che la scenografia stia richiedendo più tempo del previsto, insomma c’è bisogno di parecchio impegno per prendere forma. I tecnici avranno adesso a disposizione altri sette giorni per portare a termine il lavoro, e speriamo che la data d’inizio non slitti ancora. Il nuovo programma di Antonella Clerici quindi partirà a fine settembre, ma sarebbe dovuto partire prima.

È sempre mezzogiorno inizia lunedì 28 settembre: ecco perché

Inizialmente la conduttrice aveva chiesto di andare in onda dal bosco di casa sua, ma i costi si sono rivelati troppo elevati e per questo non è stato possibile. È sempre mezzogiorno quindi andrà in onda dagli studi di via Mecenate a Milano, ma la squadra è a lavoro per riprodurre, il più fedelmente possibile, l’ambiente campestre della casa della Clerici. Per quanto riguarda i contenuti ci sarebbe ancora qualche incertezza, dovuta a delle visioni diverse di chi lavorerà al programma. La conduttrice infatti starebbe battendo per far prevalere il tema culinario, ma la produzione vorrebbe più intrattenimento.