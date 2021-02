Il commissario Ricciardi, anticipazioni terza puntata: il ritorno di Livia

Cosa accadrà nella terza misteriosa puntata de Il commissario Ricciardi? Le anticipazioni per l’episodio che andrà in onda lunedì 8 febbraio vedranno il ritorno atteso dell’affascinante Livia, innamorata del tenebroso commissario di polizia.

Il nuovo appuntamento trae ispirazione dal romanzo di Maurizio De Giovanni dal titolo Il posto di ognuno: l’estate del Commissario Ricciardi. Per i fan della serie di episodi questo appare essere uno tra i più apprezzati scritti dall’autore. Ricordiamo che lo scrittore ha contribuito attivamente alla sceneggiatura della fiction Rai. La regia è, invece, di Alessandro D’Alatri.

La trama di Il posto di ognuno

A Napoli è arrivata la stagione dell’estate e quella del 1931 si appresta a essere una delle più torride. In questo contesto il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale) è impegnato a indagare sull’omicidio della duchessa Camparino. Il caso non sarà facile per il protagonista: Ricciardi sarà costretto a conoscere i segreti più privati della duchessa per riuscire a capire chi ha deciso la sua morte.

La donna, infatti, si scoprirà essere stata incline a tradire il marito e ad avere una relazione con un’amante in vista, un giornalista importante. Alcuni fatti, come la troppa insistenza della duchessa a approfondire il loro rapporto, porteranno Ricciardi a sospettare proprio di lui.

Anche il marito della vittima sarà uno dei possibili indiziati. L’uomo, quasi infermo, sentendosi frustrato a causa dell’ennesimo tradimento avrebbe potuto compiere l’estremo gesto, con l’aiuto della fedele governante. Ma i sospettati non termineranno qui. Tra gli altri, anche il figlio del duca, il signorino Ettore, vedendo la sofferenza del padre, avrebbe potuto mettere fine ai problemi uccidendo la la duchessa.

Il Commissario, insomma, avrà parecchio a cui pensare per riuscire a risolvere il tortuoso caso. Intanto, anche il suo privato inizierà a ingarbugliarsi. Se da un lato Ricciardi sembrerebbe avvicinarsi alla pura e devota Enrica (Maria Vera Ratti), dall’altro l’episodio sarà caratterizzato anche dal ritorno dell’altra donna protagonista del suo cuore, Livia (Serena Iansiti). L’artista conosciuta durante il primo episodio della fiction, infatti, sconvolgerà gli animi del commissario.

Appuntamento quindi per la terza puntata de Il commissario Ricciardi lunedì 8 febbraio.