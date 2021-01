Il commissario Ricciardi: anticipazioni seconda puntata

By

La fiction Rai ha ottenuto un grande successo durante la messa in onda della prima puntata. Lunedì 1° febbraio andrà in onda il secondo episodio dal titolo “La condanna del sangue”

La seconda misteriosa puntata de Il commissario Ricciardi andrà in onda lunedì 1° febbraio. La fiction Rai con Lino Guanciale protagonista nei panni del tenebroso Luigi Alfredo Ricciardi ha conquistato il pubblico di Rai uno. Durante la prima puntata, andata in onda lo scorso 25 gennaio, sono stati circa 6 milioni i telespettatori che hanno seguito con grande interesse le vicende dei protagonisti della nuova serie tv.

Ricordiamo che Il commissario Ricciardi è una fiction in onda in sei puntate, tratta dai romanzi omonomi di Maurizio De Giovanni. In co-produzione con Rai Fiction e Clemart srl e diretto da Alessandro D’Alatri. Insieme a Lino Guanciale, tra i personaggi troviamo anche Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti e Peppe Servillo.

Un’ottima partenza che va a consolidare il grande rapporto tra il pubblico e le serie tv Rai che negli ultimi anni hanno dato grande lustro alla rete. Anche per la neo direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, il successo de Il commissario Ricciardi è una grande risposta che conferma l’affezione dei telespettatori ai prodotti ben fatti.

La fiction è stata girata tra Napoli e Taranto. Una parte prima dell’arrivo della pandemia da Coronavirus, mentre le ultime riprese sono state effettuate durante l’estate del 2020. Di seguito la trama e le anticipazione della seconda puntata de Il commissario Ricciardi, in onda lunedì 1° febbraio su Rai uno a partire dalle 21:25.

La condanna del sangue, secondo episodio

Il nuovo episodio si intitolerà La condanna del sangue ed è del tratto dall’omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni. Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi sarà impegnato a indagare su un nuovo omicidio. Questa volta a morire di morte violenta è una cartomante-usuraia, Carmela Calise. La donna è famosa nel paese per essere una che inventa il futuro e lo sbriciola tra le dita delle sue povere vittime che si rivolgono a lei per drammi privati.

Napoli diventa cornice del delitto efferato. La città si sta aprendo alla primavera, ma un amore diventerà la peggiore delle condanne che porterà a spegnere nel sangue un’antica passione. La brutta faccenda, però, darà a Ricciardi e alla sua amata Enrica il modo di incontrarsi, proprio a causa dell’indagine sull’assassinio della cartomante.