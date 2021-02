Il commissario Ricciardi, anticipazioni quinta puntata: Luigi Alfredo indeciso

By

Le anticipazioni della quinta puntata de Il commissario Ricciardi ci portano nuovamente a fare i conti con le stagioni che cambiano all’interno di una Napoli spettrale. Il capoluogo campano è protagonista indiscusso della fiction Rai che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e che si appresta a mandare in onda il suo penultimo episodio.

Luigi Alfredo Ricciardi (Lino Guanciale), il commissario tenebroso e poco incline alla manifestazione dei propri sentimenti, è sempre più indeciso fra le due donne che hanno colpito il suo cuore, Livia (Serena Iansiti) ed Enrica (Maria Vera Ratti). Lo stesso Ricciardi è sorpreso del suo comportamento. Il commissario si è sempre mantenuto lontano dall’amore anche e soprattutto per il segreto che porta con sé da diverso tempo e che non riesce a confessare a nessuno. Neppure al suo fidato amico, il brigadiere Maione (Antonio Milo), che da anni rimane al suo fianco senza mai chiedere di più sul mistero che porta con sé.

Vipera: la trama del quinto episodio

È la primavera del 1932 a Napoli e ci si sta avvicinando alla Santa Pasqua. Il commissario Ricciardi è impegnato su un nuovo caso di omicidio particolarmente gravoso. Il delitto interesserà una delle più conosciute prostitute della città della casa di tolleranza Paradiso, sita in via Chiaia. La donne è conosciuta con il nome di Vipera ed è morta a causa del soffocamento che le è stato provocato con un cuscino dal suo assassino in una delle stanze della struttura.

La polizia convocherà in questura gli ultimi clienti della vittima. Due uomini sosterranno due situazioni completamente opposte: uno dichiarerà che la donna fosse viva l’ultima volta che ha lasciato il Paradiso; l’altro, invece, affermerà di averla trovata già morta. Il commissario, il brigadiere e il dottor Modo indagheranno sulla veridicità delle due dichiarazioni per capire se uno dei due uomini stesse mentendo per difendersi dalle accuse.

Ma per Ricciardi le complicazioni non sono professionali, ma sono da riscontrare anche nell’ambito sentimentale. Il commissario è infatti ancora combattuto e indeciso tra le due donne della sua vita: Enrica e Livia. Per quest’ultima prova una forte attrazione, nella vicina di casa, invece, ritrova un sentimento più puro. L’ex cantante lirica, però, anche in questo episodio avrà un asso nella manica.

Luigi Alfredo, infatti, dovrà chiederle aiuto per togliere dai guai il suo fedele amico, il dottor Modo. Il medico legale si caccerà in nuovi guai a causa delle sue dichiarazioni contro il regime fascista. A questo proposito, Livia darà una mano per liberare Modo e porterà Ricciardi a legarsi ancora di più a lei.