Il commissario Ricciardi, anticipazioni quarta puntata: il voto di Enrica

La fiction de Il commissario Ricciardi è giunta a metà della sua storia e con il quarto episodio, che andrà in onda su Rai uno lunedì 15 febbraio, si scopriranno nuove sfaccettature dell’anima del tenebroso protagonista. La serie Rai è riuscita a raggiungere un largo consenso di pubblico sin dalla prima puntata e ha fatto sì che i telespettatori rimanessero incollati al piccolo schermo per capire fino in fondo le indagini del commissario di Polizia.

Ogni episodio ha raccontato finora una piccola sfaccettatura del carattere del misterioso Luigi Alfredo Ricciardi. Il commissario si mostra sempre molto preciso, attento e ligio quando si tratta del suo lavoro. Un po’ più maldestro e impacciato, invece, quando ha avuto a che fare con le due donne che hanno messo in discussione i suoi sentimenti: Enrica e Livia.

La trama de Il giorno dei morti

La quarta puntata de Il commissario Ricciardi prende il titolo dal romanzo di Maurizio De Giovanni, intitolato Il giorno dei morti. L’episodio, infatti, si aprirà proprio nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti. In quest’occasione la polizia sarà impegnata a indagare sulla morte di un bambino: il piccolo Matteo, conosciuto come Tetté.

Lo “scugnizzo” secondo le prime analisi sembrerebbe morto di stenti. D’altronde passava la vita lungo i vicoli di Napoli proprio alla ricerca di cibo e qualche soldo. Ma Ricciardi non crederà a questa teoria e cercherà di capire di più. Scoprirà che molto probabilmente Tetté è stato avvelenato. Per questo motivo il commissario si metterà sulla tracce del presunto assassino e finirà per mettersi in un grosso guaio, rischiando persino la vita.

A questo proposito, venendo a conoscenza del pericolo in cui si è cacciato Ricciardi, Enrica deciderà di fare un voto per far tornare sano e salvo il commissario. Una puntata da non perdere attraverso la quale riusciremo a scoprire punti ancora inesplorati del carattere di Ricciardi e capiremo in che modo la dolce Enrica cercherà di salvarlo.

Repliche de Il commissario Ricciardi

Il commissario Ricciardi, quindi, vi aspetta per la quarta puntata lunedì 15 febbraio, in prima serata su Rai uno. Le repliche della fiction Rai si potranno vedere su Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre, tutti i mercoledì in seconda serata. E su Rai Play, piattaforma on demand, all’interno della quale è presente un canale tutto dedicato alla serie.