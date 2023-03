Ci sono buone notizie in arrivo per tutti i fan di Il Commissario Montalbano, una delle fiction più longeve e amate in Italia: sembra infatti che la Rai sia intenzionata a regalare ai telespettatori i tanto attesi ultimi due episodi della serie ispirata ai romanzi del compianto Andrea Camilleri.

A rivelarlo è stata nelle scorse ore la direttrice di Rai fiction Maria Pia Ammirati, che in un’intervista a Il Giornale ha anticipato le intenzioni della rete per la prossima stagione, quella in onda a cavallo fra il 2023 e il 2024. Rispetto ai due episodi finali di Montalbano che i fan attendono orami da anni (sono quelli ispirati agli ultimi romanzi dello scrittore siculo, Il cuoco dell’Alcyon e Riccardino) Ammirati ha dichiarato: “Per noi è un sì. Spero vivamente che quest’anno si riesca. E tutti noi confidiamo nella voglia di tornare sul set di Luca Zingaretti”.

La presenza di Luca Zingaretti nei panni dell’adorato commissario non è dunque scontata e rappresenta ancora oggi un’importante incognita. D’altra parte, le recenti dichiarazioni dell’attore non lasciano troppo spazio alle speranze dei telespettatori più affezionati. A settembre del 2021, infatti, Zingaretti aveva smorzato l’entusiasmo di chi l’avrebbe voluto rivedere nei panni di Montalbano dichiarando:

“Montalbano non è mai stato un problema di soldi. Diciamo che per me è stata una avventura professionale e umana meravigliosa. Adesso mi sembra conclusa. L’autore non scrive più e anche il mio amico regista, Alberto Sironi, se ne è tristemente andato. Ha senso terminare la saga filmando gli ultimi due romanzi inediti anche in segno di rispetto verso di loro? Oppure è proprio la loro mancanza a suggerire un rispettoso silenzio? Propendo per la seconda ipotesi”.

Chi lo sa se, nel corso di questi ultimi due anni, l’attore non abbia magari cambiato opinione. Maria Pia Ammirati evidentemente ci spera e non sarebbe comunque un’opzione da scartare a priori.

Tutte le altre novità della prossima stagione tv: le fiction in arrivo

La direttrice di Rai Fiction, ad ogni modo, ha avuto modo di parlare anche di molti altri importanti progetti oltre al Commissario Montalbano. Le novità in programma, infatti, sono molte (e sono molto interessanti).

Nelle intenzioni della rete c’è infatti il lancio di una miniserie in due puntate incentrata sulla storia di Goffredo Mameli, l’autore del celeberrimo inno italiano che sarà raccontato in una chiave pop. Ci sarà poi spazio anche su un film intitolato Le Foibe, raccontato tramite gli occhi di una ragazza istriana, Maddalena, costretta a lasciare la sua terra insieme ad altri connazionali.

Rai ha inoltre in programma il lancio di un’altra miniserie in due puntate dedicata al poeta Giacomo Leopardi e con Sergio Rubini come protagonista. Ci sarà infine una serie che ripercorrerà la storia della tv italiana, una serie melò dedicata al Belcanto e ancora Prima di noi, una saga familiare vista da un punto di vista femminile che racconterà la storia di tre generazioni, a partire dalla Prima Guerra Mondiale.