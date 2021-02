Il Commissario Montalbano chiude per sempre: proteste in Sicilia

Non ci saranno nuove puntate della fiction che ha reso famoso Luca Zingaretti in tutto il mondo

Addio Montalbano. Cala il sipario su una delle fiction più seguite e apprezzate degli ultimi anni, capace di tenere incollati al piccolo schermo più di dieci milioni di telespettatori. Il prossimo lunedì 8 marzo andrà in onda su Rai Uno l’ultimo episodio della serie –Il metodo Catalanotti – dopodiché non ci saranno altre puntate inedite. A dare l’annuncio Peppino Mazzotta, l’attore che nella fiction interpreta l’ispettore Giuseppe Fazio.

Un annuncio che ha mandato in crisi tanti fan della serie e in particolar modo i siciliani, particolarmente legati alla figura del Commissario Montalbano, nato dalla penna di Andrea Camilleri. Sulla questione è intervenuto Corrado Bonfanti, il sindaco di Noto, città dove si è svolto nel 2018 il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Il primo cittadino siciliano ha dichiarato:

“È impensabile ed oltremodo irriverente nei confronti della memoria del grande maestro Camilleri pensare di non realizzare un’ultima e definitiva puntata della straordinaria serie televisiva, tratta dai suoi libri”

In poche parole Bonfanti ha chiesto che venga girata una puntata tratta dall’ultimo romanzo di Andrea Cammileri intitolato Riccardino. Il sindaco di Noto ha aggiunto:

“Il Val di Noto non può assistere inerme a questa indecisione generale e deve farsi promotore e protagonista di un grande atto d’amore per il maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti”

Il sindaco di Noto ha poi voluto lanciare un appello a Luca Zingaretti e alla casa produttrice Palomar affinché Il Commissario Montalbano abbia un degno finale. Sulla faccenda ha voluto dire la sua anche Giuseppe Rosano, presidente dell’associazione Noi albergatori Siracusa:

“Il turismo di quest’angolo di Sicilia deve molto a questa serie e ci auguriamo che la nostra provincia possa ancora una volta ospitare le riprese del commissario Montalbano”

Basta con le nuove puntate de Il Commissario Montalbano

Al momento Luca Zingaretti non ha ancora detto la sua ma prima di Peppino Mazzotta aveva affrontato l’argomento Cesare Bocci. L’interprete di Mimì Augello aveva specificato che un’epoca si era ormai conclusa. Non si è sbilanciato invece l’ad Rai Fabrizio Salini, che si è limitato a dichiarare che per il momento non ci sono novità sulla serie.

Stando a quanto trapelato fino ad oggi Il Commissario Montalbano, almeno sul piccolo schermo, non avrà una degna conclusione. Non è escluso però che in futuro si cambi idea e si decida di realizzare l’ultimo libro scritto da Andrea Camilleri. Lo scrittore è scomparso nel 2019 a causa di un arresto cardiaco. Nello stesso anno è venuto a mancare il regista Alberto Sironi.

Dopo la scomparsa di Sironi Luca Zingaretti ha assunto la regia degli ultimi episodi de Il Commissario Montalbano. Due sono stati trasmessi nel 2020 mentre il terzo andrà in onda su Rai Uno il prossimo lunedì 8 marzo.