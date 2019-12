Il Collegio, Roberta spegne le critiche: la verità su Gianni Musella

Il Collegio 4, Roberta Zacchero e George Ciupilan travolti dalle critiche dopo essersi fidanzati

Roberta e George del Collegio stanno insieme, ma la loro relazione ha fatto parecchio discutere. Appena hanno dichiarato pubblicamente di essere fidanzati, infatti, molte persone del pubblico hanno chiesto spiegazioni visto che i due erano vicini ad altre persone nel programma di Rai 2. La prima precisazione che va fatta è che dalle riprese sono trascorsi cinque mesi, per questo Roberta Zacchero e George Ciupilan non possono essere attaccati sulla questione Claudia e Samuel. Nel collegio, infatti, abbiamo visto George e Claudia Dorelfi vicini, così come Roberta e Samuel Fazzi. Queste due coppie non si sono formate dopo il programma, ma sembrava essersene formata un’altra. E non stiamo parlando di George.

Roberta e Gianni del Collegio non sono mai stati insieme: lei chiarisce tutto

Poco più di un mese fa, infatti, è esploso un gossip su Roberta e Gianni Musella, anche lui tra i protagonisti del Collegio 4. Essendo passato poco tempo dalla foto con Gianni all’uscita allo scoperto con George, qualcuno ha fatto notare la cosa su Instagram. Dopo giorni di critiche, polemiche e purtroppo anche qualche offesa, Roberta Zacchero ha chiarito una volta per tutte il rapporto con Gianni. Con una storia su Instagram, la giovane ha scritto: “Ci tengo a precisare che a differenza di quello che hanno scritto i giornali (fake news) io e Gianni non siamo mai stati insieme. Non c’è mai stato nulla di più di un’amicizia. Quindi evitate di inventare storie create su una foto (non sapete nemmeno com’è andata la faccenda della foto)”.

Roberta e George fidanzati dopo Il Collegio 4, con Gianni solo amicizia

Effettivamente il gossip era partito proprio da una foto di Roberta e Gianni insieme. Nello specifico, lui teneva lei per mano e c’era un cuore disegnato. Gli indizi erano fraintendibili, ma stando a ciò che ha detto la Zacchero ci sarebbe una spiegazione dietro, che non include un coinvolgimento sentimentale. Adesso nel suo cuore c’è posto solo per George Ciupilan, di cui, ha dichiarato, è stata rapita dalla testa e dall’emotività.