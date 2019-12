Il Collegio, George e Roberta fidanzati: “Ma Samuel e Claudia?”, lei risponde

Il Collegio 4, George e Roberta sono fidanzati: i due dimenticano Samuel e Claudia

George Ciupilan e Roberta Zacchero sono fidanzati dopo Il Collegio! Tra i due protagonisti della quarta edizione è sbocciato l’amore, per qualcuno in modo inaspettato visto che l’avvicinamento non c’è stato durante le riprese. Al contrario, entrambi sembravano vicini ad altri protagonisti. Per esempio abbiamo visto Roberta insieme a Samuel Fazzi, tra baci e coccole. George invece si era avvicinato a Claudia Dorelfi, ma anche Asia sembrava non essergli del tutto indifferente. Con la fine delle riprese tutto è cambiato, oggi George e Roberta sono fidanzati e lo hanno annunciato su Instagram ieri sera. I due ragazzi dopo Il Collegio 4 hanno scoperto che tra loro poteva esserci qualcosa in più di un’amicizia e non sono tardati ad arrivare gli auguri dei loro ex compagni di classe.

George e Roberta stanno insieme dopo Il Collegio: l’annuncio su Instagram

George vive in provincia di Savona, Roberta invece è di Torino: la distanza non è tantissima, tant’è che non ha fermato i loro sentimenti. La prima ad annunciare il fidanzamento è stata Roberta, postando due foto con George in cui si baciano. Ha aggiunto questa didascalia: “Rendi la realtà, migliore dei miei sogni. Bestiolina”. Lui ha commentato il post: “Sei solo mia ti amo amore”. Ma George ha anche condiviso le foto tra le sue stories, aggiungendo questo commento: “Troppo felice di tutto ciò. Sei mia e sono stra contento di tutto questo”. In alcuni video ha poi rivelato che Roberta gli piace davvero tanto e non sono mancati gli auguri degli altri concorrenti del Collegio 4.

Roberta Zacchero e George Ciupilan fidanzati, la reazione degli altri protagonisti del Collegio 4

Montuori ha fatto i suoi auguri alla coppia sotto al post di Roberta, chiedendo però la reazione di Maggy Gioia. E la ragazza non si è fatta attendere: “Tanto prima o poi finirà”, ha scritto in modo simpatico e richiamando una sua frase celebre del Collegio. E poi ancora hanno commentato Nicolò, Gianni, Sara e sono arrivati anche gli auguri di Andrea. Mancano invece i commenti di Claudia e Samuel. I due sono rimasti in silenzio anche sui rispettivi profili Instagram. Arriveranno frecciatine oppure è tutto superato? Claudia ha già chiarito che per lei George è solo un amico, ma chissà come reagirà a questa relazione.

George e Roberta del Collegio insieme, i fan chiedono di Samuel e Claudia: lei replica così

Anche tra i fan del programma in tanti si sono chiesti, nei commenti, che fine avessero fatto proprio Samuel e Claudia, con cui Roberta e George al Collegio hanno vissuto un flirt. Forse proprio per questi commenti, stamattina Roberta ha fatto una puntualizzazione: “Vorrei specificare che dal Collegio sono passati 5 mesi”. Da quanto tempo stanno insieme George e Roberta? Questo non si sa al momento, ma considerando che a fine ottobre lei ha pubblicato una foto con Gianni Musella, probabilmente da un mesetto.