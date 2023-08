Il Collegio: provinate le figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi

Pochi giorni fa, fonti vicine a Fanpage.it avevano confermato la presenza di Carmelina Iannone, la figlia minore di Carmen Di Pietro, nel cast della nuova edizione de Il Collegio. Ebbene, la voce è stata rapidamente confermata, dato che Rai Play ha reso disponibile alcuni spezzoni tratti dai provini che i ragazzi hanno sostenuto e, in uno di essi, appare proprio la quindicenne. Ma, Carmelina potrebbe non essere l’unica quota vip del cast. Tra i provinati, infatti, è spuntata anche Aurora Costantini, una delle gemelle della showgirl ed ex ballerina Matilde Brandi. Ovviamente, bisogna ancora attendere per scoprire se le due giovani ragazze riusciranno a passare la fase delle audizioni. Ma, andiamo a conoscerle meglio.

Chi è Carmelina Iannone, la figlia di Carmen Di Pietro

Carmelina Iannone, classe 2008, è la figlia minore della showgirl Carmen di Pietro e Giuseppe Iannoni. Nonostante la giovane età, Il Collegio non sarebbe la prima esperienza televisiva per la 15enne. Lo scorso anno, infatti, è apparsa all’Isola dei Famosi per fare una sorpresa a mamma Carmen e al fratello maggiore Alessandro Iannoni, che in quel momento erano naufraghi in Honduras. Inoltre, Carmelina è molto attiva sui social, soprattutto su TikTok, dove vanta un seguito di più di 15mila persone.

Aurora Costantini: chi è la figlia di Matilde Brandi

Aurora Costantini, invece, ha 16 anni ed è nata nel 2006 dalla relazione tra Matilde Brandi e l’ex marito Marco Costantini. Aurora ha una sorella gemella, Sofia, la quale però pare non sia coinvolta in nessun modo con la nuova edizione de Il Collegio. Proprio come Carmelina, anche Aurora è apparsa già in televisione. Quando la madre partecipò al Grande Fratello Vip nel 2020, lei e la sorella apparvero in alcuni video mostrati alla Brandi nel corso della sua permanenza nella Casa. Inoltre, la 16enne è piuttosto conosciuta su TikTok, dove è solita condividere diversi video insieme a mamma Matilde, con la quale la somiglianza fisica è lampante.

Sui social gli utenti si sono mostrati molto entusiasti della possibile partecipazioni delle due ragazze e nutrono una forte speranza di vederle presto nella prima serata di Rai 2. Viene da sé che questa svolta vip potrebbe portare maggiori ascolti a Il Collegio, che quest’anno avrà già una grande novità, ovvero Stefano De Martino come voce narrante. Insomma, non resta che attendere per scoprire cosa succederà.