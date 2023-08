Il Collegio, nel cast Carmelina: è la figlia di Carmen di Pietro

Sembrerebbe proprio che anche l’ultimo membro della famiglia Di Pietro sbarcherà presto in televisione. Dopo la partecipazione di Alessandro Iannoni alla scorsa edizione dell’Isola Dei Famosi, adesso anche l’altra figlia di Carmen Di Pietro e l’ex marito Giuseppe Iannoni si prepara a debuttare sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Carmelina, la secondogenita 15enne della showgirl. A quanto pare, fonti vicine a Fanpage.it hanno confermato la presenza della giovane ne Il Collegio, la cui nuova edizione partirà su Rai 2 domenica 24 settembre.

Carmelina vanta già una grande popolarità sui social, difatti è solita postare molti contenuti. In particolare, è molto attiva su TikTok, dove il suo profilo è seguito da più di 16 mila persone. Inoltre, la 15enne non è totalmente nuova al mondo della televisione. Lo scorso anno, fu ospite di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Dallo studio, cercava di dare forza ed incoraggiare mamma Carmen e al fratello maggiore Alessandro, i quali hanno passati mesi in Honduras. Carmelina e Alessandro sono molto legati, tanto che, durante il percorso nel reality, il 22enne era scoppiato in lacrime nel ricevere un messaggio da parte della sorella, spendendo delle parole bellissime per lei.

Carmelina attualmente si trova al secondo anno di liceo, anche se la madre aveva dichiarato in alcune apparizioni televisive che la giovane aveva avuto diversi problemi e ostacoli durante il suo percorso scolastico. Insomma, come si suol dire, buon sangue non mente, per cui sicuramente ne vedremo delle belle con la giovanissima figlia di Carmen Di Pietro. Non resta che attendere per avere la conferma ufficiale della sua partecipazione e, soprattutto, per vederla sul piccolo schermo insieme agli altri protagonisti della nuova edizione de Il Collegio.

Il Collegio: tutte le novità della prossima edizione

Il Collegio tornerà il 24 settembre su Rai 2 con una stagione piena di novità. Prima di tutto, è stata resa nota la partecipazione di Stefano De Martino, ormai volto di punta del canale Rai. Il conduttore sarà la nuova voce narrante della trasmissione, succedendo a nomi come Giancarlo Magalli, Eric Alexander, Simona Ventura e Nino Frassica. Questa nuova edizione sarà ambientata nel 2011 e vedrà l’introduzione di una nuova inedita figura: quella del bidello. Inoltre, ci sarà un attesissimo ritorno, ovvero quello della professoressa di matematica e scienze naturali Maria Rosa Petolicchio. La docente, insieme alla sorella Annamaria (insegnante di storia e geografia) andrà a formare il suo delle “Petolicchio sisters“.