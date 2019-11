Il Collegio, ex allievo: cosa accade tra i ragazzi, Alba Parietti polemica

Luca Cobelli a Tv Talk, come sta dopo Il Collegio: i rapporti con i vecchi compagni

Chi ha seguito Il Collegio sa chi è Luca Cobelli perché è uno dei volti più noti delle precedenti edizioni, e anche se questa è la più seguita – parliamo di 700mila telespettatori circa in più rispetto a quella dell’anno scorso – non si può dire che le edizioni passate non abbiano fatto parlare di sé. Oggi Luca, che sogna di lavorare nel mondo della moda e sta studiando per conseguire il diploma di maturità, è stato ospitato da Tv Talk, dove ha parlato del suo rapporto col programma di Rai Due e con gli ex allievi davanti a un’opinionista d’eccezione: la simpatica e avvenente Alba Parietti.

Il Collegio, Luca Cobelli sui concorrenti: “Rapporto di fratellanza”, poi frecciatina di Alba Parietti

“Sì – queste alcune delle dichiarazioni più importanti di Luca sui suoi amici –, ci sono state situazioni in cui sono stato veramente me stesso, perché comunque conoscendo i ragazzi lì dentro senza telefoni e senza qualcosa per comunicare si costruisce un rapporto di fratellanza. Ad oggi sono miei fratelli”. La frecciatina della Parietti non poteva mancare: “Al contrario – ha dichiarato con tono polemico – di quello che fanno i personaggi famosi che quando…”. Il riferimento di Alba, che come sapete non ha peli sulla lingua e a cui quindi avrebbero dovuto lasciare piena autonomia all’Isola dei famosi, era ovviamente a quelli che dopo i reality show spariscono e non si fanno più sentire; non le si può dar torto, ovviamente: il mondo televisivo è pieno di rapporti di convenienza.

Il futuro di Luca Cobelli e il rapporto con la TV: “Abbiamo tanto altro oltre alla televisione”

“A me – ha raccontato poi Luca sul successo avuto col Collegio – tutto quello che è arrivato è stata una cosa in più. Io mi sono sempre fatto la mia vita, ho i miei obiettivi, quindi è tutto in più. Prendo sempre quello che passa”. Un ragazzo con le idee chiare insomma e che ha saputo intervenire nel dibattito senza timori o ansie. Una dichiarazione a sorpreso un po’ tutti: anche se Il Collegio è visto da quasi il 50% degli utenti tra gli 11 e i 14 anni, Luca ha ammesso di non guardare la Tv. “La Tv – gli hanno fatto notare – parla di voi ma voi non vi guardate”. “Abbiamo tanto altro oltre alla televisione”, queste le sue parole. Un fatto curioso senza dubbio. La speranza è che se Luca dovesse avere successo in televisione non diventi come alcuni di quelli a cui Alba ha fatto riferimento.