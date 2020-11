Da cinque edizioni l’attrice Lucia Gravante è la Sorvegliante de Il Collegio. Un ruolo che diverte molto la 53enne, diventata attrice dopo la nascita del primo figlio. In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv la Gravante ha spiegato che inizialmente il suo lavoro non era nel mondo dello spettacolo. Lucia era una maestra delle scuole elementari, ruolo che in qualche modo richiama oggi al format della Rai.

“Quando nel 2016 la mia agenzia mi ha proposto di partecipare a questo provino ho accettato subito: sapevo che questa parte mi stava a pennello. Mi ricordava il mio lavoro alle elementari, il mio legame con gli scolari, un pezzo di vita fondamentale della mia storia personale”

Lucia Gravante ha confidato di aver fatto la maestra elementare per tanti anni prima di appassionarsi alla recitazione e cambiare vita. Proprio mentre insegnava la Sorvegliante è rimasta folgorata dal palcoscenico. Durante una recita scolastica sono state coinvolte anche le maestre. Lucia aveva una parte minore, quella del drago, ma è stata decisiva per il suo futuro.

“Una volta sul palco non volevo più scendere. Così sono rimasta incinta del mio primo figlio e quando ho finito il periodo della maternità non ho più avuto voglia di tornare a fare la maestra”

Lucia Gravante ha così lasciato il mondo della scuola per quello della recitazione: una scelta di cui non si è mai pentita. I no iniziali non hanno scoraggiato la Sorvegliante. Provino dopo provino ha ottenuto i primi ruoli per fiction importanti come Carabinieri e il film di Cristina Comencini Bianco e Nero.

La grande popolarità è ovviamente arrivata con Il Collegio, dove la Sorvegliante è uno dei ruoli più chiacchierati. Tra l’altro è l’unica attrice del cast. Paolo Bosisio, che interpreta il Preside, è stato per dieci anni preside in un liceo di Milano e oggi lavora come docente universitario. I Professori delle varie materie sono invece davvero dei professori.

Lucia Gravante ha due figli, una femmina e un maschio di ventidue e diciotto anni, che insieme al marito la sostengono molto in questa carriera di attrice. Carriera che potrebbe andare avanti dopo Il Collegio con un nuovo progetto per la televisione, al momento top secret.

Intanto la Sorvegliante ci ha tenuto a precisare che in ogni edizione de Il Collegio si affeziona ai ragazzi che partecipano al programma. Ragazzi che, ha ribadito Lucia Gravante, non recitano alcuna parte. L’attrice ha assicurato che tutti gli adolescenti sono genuini e spontanei durante le riprese.

Quando entrano nel “collegio” sanno benissimo che verranno ripresi ventiquattro su ventiquattro ma dopo poche ore si dimenticano delle telecamere ed escono allo scoperto, con tutte le loro certezze e fragilità. Un po’ come accade nei vari reality show, dove alla fine emerge la vera natura di ogni concorrente.