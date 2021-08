Il Collegio, Chiara e Andrea si sono lasciati: l’annuncio social

Chiara Adamuccio ha annunciato nelle scorse ore con un post sul suo account Instagram la conclusione della sua love story con Andrea Bellantoni. I due sono stati protagonisti di una passata edizione de Il Collegio, il fortunato format di Rai 2.

La loro partecipazione al reality si ricorda anche perché i due sono entrati nel scuola già da fidanzati, essendo in coppia da diverso tempo. La loro conoscenza risale al 2018 tramite un gruppo di studio organizzato sulla piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp.

Da quel momento i due non si sono più lasciati. La loro love story aveva fatto sognare i fan e anche fatto ben sperare in tanti che presto potesse arrivare dalla coppia qualche lieta notizia. I più attenti utenti social e followers dei due ex volti de Il Collegio hanno però notato che tra i due c’era qualche problema.

La prima avvisaglia che ha suscitato i sospetti dei fan è stato il fatto che la coppia ha smesso di pubblicare foto insieme. A chi gli chiedeva se tutto andasse bene, i due collegiali non ha mai ammesso il momento di crisi. Anzi. Hanno preferito trincerarsi in un religioso silenzio.

Nelle scorse ore però è arrivata la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere. Chiara ha confermato che la sua relazione con Andrea si è conclusa. A chi le ha chiesto se fosse ancora fidanzata la ragazza ha replicato di no, per poi aggiungere che forse era ormai una cosa che si fosse già capita.

LA sua scelta di non parlarne pubblicamente è stata dettata anche dal timore che si potesse accendere un gossip al riguardo. Non è un momento facile e la ragazza lancia quindi un appello ai suoi seguaci, cioè quella di rispettare questo suo momento e non fare ulteriori domande sulla rottura.

Mentre Chiara è uscita allo scoperto ammettendo pubblicamente quanto già in molti avevano capito, Andrea ancora non ha fatto alcuna dichiarazione in merito. Non è escluso che anche lui nei prossimi giorni possa intervenire e dire la sua sulla questione.