Il Collegio 5: alunni, professori, location e anticipazioni. Cosa sapere

By

Tutto quello che c’è da sapere sulla quinta edizione dell’attesissimo Il Collegio, in onda su Rai Due a partire da martedì 27 ottobre

La quinta edizione edizione de Il Collegio, fortunato docu-reality di Rai Due, aprirà i battenti martedì 27 ottobre 2020. L’ambientazione del programma avrà una nuova location vale a dire “Regina Margherita” di Anagni. Gli alunni partecipanti alla nuova stagione saranno ‘innestati’ nel 1992. Una data spartiacque per il Bel Paese: infatti in quell’anno scoppiò Tangentopoli. Non solo: all’Italia onestà furono impartite ferite dolorose attraverso gli omicidi di mafia dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, argomenti che saranno trattati nel corso dello show.

Quest’anno gli studenti saranno 21 e non più 20, tutti di età compresa tra i 14 e i 17 anni. La voce narrante che accompagnerà il racconto è stata affidata a un volto storico della Rai, cioè Giancarlo Magalli. Ecco i nomi dei ragazzi protagonisti del programma: si può facilmente scorgere che Rahul e Usha portano lo stesso cognome, vale a dire Teoli. Da capire se si è innanzi a una parentela oppure se si tratta di un caso di omonimia:

Collegio 5, nome e provenienza dei 21 alunni

AlessaAndrea Di Piero, 16 anni di Fiuggi (Frosinone)

Giordano Francati, 17 anni di Romandro Andreini, 16 anni da San Giovanni Marignano (Rimini)

Linda Bertollo, 14 anni di Ivrea

Mishel Gashi, 15 anni di Calolziocorte (Lecce)

Sofia Cero, 15 anni di Pesaro

Giulia Matera, 15 anni di Salerno

Maria Teresa Cristini, 14 anni di Sant’Olcese (Genova)

Ylenia Grambone, 16 anni di Vallo della Lucania (Salerno)

Bonard Dago, 17 anni di Zero Branco (Treviso)

Alessandro Guida, 15 anni di Civitavecchia (Roma)

Luca Lapolla, 15 anni di Prato

Luna Scognamiglio, 17 anni di Vietri sul Mare (Salerno)

Rebecca Mongelli, 15 anni di Sesto Fiorentino (Firenze)

Marco Crivellini, 16 anni di Roma

Luca Zigliana, 15 anni di Zanica (Bergamo)

Aurora Morabito, 17 anni di Savona

Giulia Maria Scarano, 14 anni di Manfredonia (Foggia)

Rahul Teoli, 15 anni di Piombino (Livorno)

Usha Teoli, 17 anni di Piombino (Livorno)

Collegio 5, i professori e i sorveglianti

Molta curiosità come ogni anno, anche attorno ai professori e ai sorveglianti de Il Collegio. Ecco i protagonisti della quinta edizione:

Paolo Bosisio (Preside)

Andrea Maggi (Italiano ed Educazione civica)

Roberta Sette (Educazione sessuale)

Luca Raina (Storia e Geografia)

Patrizio Cigliano (Recitazione)

Carmelo Trainito (Breakdance)

Maria Rosaria Petolicchio (Matematica)

Alessandro Carnevale (Arte)

Valentina Gottlied (Educazione motoria)

Davide Wayne Callahan (Inglese)

Roberta Barbiero (Storia e geografia)

Carlo Santagostino (Informatica)

Marco Chingari (Canto)

Lucia Gravante e Massimo Sabet sono i sorveglianti, Enzo Marcelli è il bidello.

Il Collegio 5, anticipazioni prima puntata

Pronti via e i 21 adolescenti dovranno affrontare il test d’ingresso che dovrebbe essere più difficoltoso delle precedenti edizioni. Ci sarà una prova con quesiti di logica oltre a dei test psicoattitudinali. C’è chi non ce la fa, pena l’addio al programma con tanto di pianti e proteste.

Ci sarà inoltre il consueto taglio di capelli che come al solito provocherà la reazione sorpresa dei giovanotti. Dunque arriverà il classico momento della prima lezione d’italiano con il professor Maggi, figura amata dal pubblico della trasmissione della seconda rete Rai. Qui è il contesto dove gli adolescenti cominciano a parlare di sé e ad entrare in contatto. Inizieranno inoltre a trapelare simpatie e delle particolari tenerezze tra qualcuno.

Dove si trova Il Collegio 5: la location cambia rispetto agli anni passati

Tra le novità più importanti de Il Collegio 5 c’è quella del passaggio dello show in una nuova location. Verrà abbandonato il Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco, per spostarsi nei pressi di Roma nel Convitto Regina Margherita di Anagni (Frosinone).