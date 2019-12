Il collegio: le confessioni di Tricca, Maggy e Claudia dopo la fine del programma

News Il collegio, grande successo per gli allievi

Come stanno i ragazzi del Collegio dopo la fine del programma di Rai Due? Quest’anno il docu-reality ha avuto un successo strepitoso, ed è riuscito a interessare un target che difficilmente Rai era stato in grado d’intercettare sinora. Ecco perché l’attenzione nei confronti dei ragazzi è sempre stata altissima, com’è altrettanto intenso l’affetto che i fan nutrono nei loro confronti: pensate ad esempio a Mario Tricca, Maggy Gioia, Giulio Maggio, Vincenzo Crispino ecc. Poteva mai Settimana Ventura lasciarsi scappare la possibilità d’intervistare i protagonisti del docu-reality di Rai Due?

Il collegio, Mario Tricca e Maggy Galo: la reazione al cyber-bullismo

In studio sono stati intervistati proprio Tricca, Maggy e la tanto contestata Claudia Dorelfi, esclusa dal collegio in un modo che non è piaciuto neanche al preside. Sia Maggy sia Mario hanno parlato di cyber-bullismo, uno dei problemi più gravi che affligge la società contemporanea: “Ho superato il cyber-bullismo – ha raccontato Maggy – perché se quello che scrivono non è quello che penso io, per me non conta quello che dicono”. Anche Mario si è mostrato dello stesso parere: “Secondo me la gente non sa che fare e insulta a caso. Per gioco ho creato un profilo a Gnappo [il suo passerotto addomesticato, ndr] e arrivano minacce di morte anche a lui. Questo dimostra che la gente non ha nulla da fare”.

Claudia Dorelfi dopo Il collegio

Mario ha anche parlato del suo rapporto con le ragazze dopo il successo riscosso al Collegio: “Ho la fila di ragazze, sì. Faccio tenerezza? Sì, più o meno. Spesso io sono troppo schietto e in Collegio, rapportandomi con persone in altri contesti, ho imparato a stare zitto o esprimere ciò che penso in maniera più delicata”. Anche Claudia è intervenuta sul modo in cui il programma ha cambiato la sua vita, anche se ha precisato che il suo carattere è sempre stato questo: “Io – queste le sue parole – ho sempre avuto un lato dolce, però lo nascondo. Lo faccio vedere solo a chi voglio, con gli amici per esempio, ma pochi”. Una bell’esperienza – si può dire senz’altro – soprattutto quest’anno in cui dei leggeri cambiamenti hanno creato maggiori dinamiche rispetto alle edizioni precedenti.