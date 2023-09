Il Collegio 8, il cast completo: ecco i 23 alunni, c’è la figlia di una vip

A partire dal 24 settembre andrà in onda l’ottava edizione de Il Collegio e il blog di Davide Maggio ha svelato in queste ore chi saranno gli allievi che comporranno il cast della nuova edizione dello show. Si tratta di 23 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni i cui nomi sono:

Giorgia Ceccarelli , 16 anni di Pisa: dice di essere una leader. ‘Testa calda’, come Bertucci non va d’accordo con i prof. Alle spalle ha una bocciatura.

, 15 anni di Resuttano (Caltanissetta): nella vita vuole essere migliore del giorno precedente. Conosce tre lingue, ha la passione per la matematica e per la danza. Flavio Bertucci, 15 anni di Riccione: è un “ribelle” ed ha un rapporto complicato con i prof. Non è troppo incline a seguire le regole.

14 anni di Succivo (CE). Frequenta il Liceo delle Scienze Umane e ama la musica. Cecilia D’Ammassa, 15 anni di Aquino (FR): non vede l’ora di farsi notare.

ha 17 anni di Messina. Dice di sentirsi una diva. Enrico Di Clemente, ha 17 anni di Carpi (MO). Noto come Dicle, spera di sfondare nel mondo trap.

, 17 anni di Cava de’ Tirreni (SA). Egocentrico e all’apparenza sicuro di sé. Afferma di essere un latin lover. Alessia Berchicci, 14 ani di Montesarchio (Benevento): soprannominata Klessa ha il pallino per i K-Drama. Rappa in coreano e suona il piano. Spera di diventare un giudice e di lottare per i diritti delle donne.

15 anni di Tonara (Nuoro). Frequenta il liceo classico ed ha una spiccata vena polemica. Sogna di andare a lavorare per l’ONU. Guglielmo Grosso è napoletano ed è l’allievo più giovane del Collegio.

15 anni di Costeggiola: ha spiegato di avere una miriade di amici e di essere una persona adatta a creare legami. Carmelina Iannoni, 14 anni di Roma: è la figlia di Carmen di Pietro. Ha un carattere allegro, simpatico ed estroverso.

16 anni di Cassino (Frosinone). Spesso è scappata di casa, ha un’indole ‘selvaggia’. Ha pure organizzato uno sciopero della fame a scuola perché il cibo della mensa non le piaceva. Mahdi Khouya è nato in Italia da genitori marocchini, viene da Vienne ed ha 17 anni. Vuole stringere tante amicizie.

15 anni di Gela (CL). Assicura di cavarsela in tutto, ma guai a nominargli la scuola, gli fa venire mal di testa. Daniele Marrone , 16 anni di Cagnano Amiterno (AQ): ha due passioni smisurate, per le ragazze e per i motori. Non è invece ‘stregato’ dai libri e dallo studio.

16 anni di Grosseto: non ama gli smartphone ed è appassionato di pedalate in bicicletta. Christopher Parolin, 16 anni di Bassano del Grappa. Ha abbandonato due volte la scuola e dice di essere uno spirito libero.

17 anni di Cosenza. Aspira a diventare Presidente della Repubblica. Anna Rita Santeramo, 16 anni di Barletta (BAT): narcisista, permalosa, egocentrica, inaffidabile, vendicativa, lunatica, instabile e litigiosa. Non male come presentazione.

, 16 anni di Brembate di Sopra (BG). Italo-cubana, vuole raggiungere la perfezione in tutto. Mirko Stellato, 17 anni di Sant’Angelo in Formis (CE). Per gli amici “Mirkotelli”, mix tra Mirko e il suo idolo Balotelli. Non gli piace stare sui libri.

A differenza della precedente edizione dello show, l’ottava stagione conterà solo 6 puntate e andrà avanti da domenica 24 settembre a domenica 29 ottobre. La location inoltre non sarà più il Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni bensì il Collegio San Francesco di Lodi. Gli alunni che comporranno il cast del programma provengono da ogni parte d’Italia e hanno tutti una carriera più o meno avviata i suoi social. Altra differenza riguardante la nuova edizione dello show è che essa non presenterà più come voce narrante quella di Giancarlo Magalli bensì quella di Stefano De Martino, l’ex volto di Amici e oggi affermato conduttore tv che, negli ultimi mesi, è balzato agli onori delle cronache soprattutto per via delle sue problematiche sentimentali con Belen Rodriguez.

La figlia di una vip nel cast

Nella nuova edizione de Il Collegio sarà presente anche la figlia di una vip: si tratta di Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro. Insieme a lei aveva partecipato ai provini anche Aurora Costantini, una delle due gemelle figlie di Matilde Brandi che però, a quanto pare, non è stata inclusa nel cast definitivo.

Per quanto riguarda Carmelina il suo volto è già noto al pubblico tv in quanto, insieme a sua madre e a suo fratello, ha partecipato ad alcune interviste televisive dove aveva svelato per altro che il suo sogno fosse quello un giorno di prendere parte a un famoso show televisivo. In tanti si chiedono se la sua partecipazione a Il Collegio non possa essere la prima di una lunga serie e si chiedono come lei e Aurora Costantini se la caveranno all’interno dello show.