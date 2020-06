Il Collegio 5, cambia la location: dove sarà girato il programma di Rai Due

Dov’è girato il Collegio 5: la location del programma di Rai Due è cambiata

Come ben sapete, il Collegio 5 si farà e sebbene non sappiamo come impatteranno le varie misure di sicurezza sulla narrazione e sull’organizzazione del programma di Rai Due siamo sicuri che pure quest’edizione sarà un vero successo dopo i numeri eccellenti delle precedenti annate. Inutile dirvi che la curiosità attorno alla trasmissione sono tantissime, a partire dalla location: dove sarà ambientato il Collegio 5? Continuerà ad essere girato a Bergamo oppure la produzione ha deciso di spostarsi altrove? La riposta arriva oggi dal blog di Davide Maggio che ha parlato di alcuni cambiamenti che hanno coinvolto il programma Rai.

Il Collegio 5 ambientazione: la nuova edizione non sarà più girata in Lombardia

Forse qualcuno di voi lo aveva già messo in conto ma la conferma non era ancora arrivata: Il Collegio tornerà ma non a Bergamo, visto che la quinta edizione del docu-reality, la cui messa in onda è prevista in autunno, non sarà più ambientata nel Collegio Convitto San Carlo di Celana a Caprino Bergamasco. Le ragioni del cambiamento starebbero non in dissapori o questioni simili ma nel fatto che la regione Lombardia è stata una fra le più colpite dal Covid-19 e quindi ragioni di sicurezza hanno spinto i piani alti a cambiare ambientazione. Quale sarà la nuova location del Collegio? Sappiamo pure questo.

Location Il Collegio 5 e ultime news sui casting per alunni, professori e collaboratori scolastici

Stando a quanto riporta Davide Maggio pare che il programma sarà ambientato nel Lazio, anche se non sono ancora trapelate informazioni più precise sul Collegio che ospiterà gli alunni, i professori e i collaboratori scolastici. Vi ricordiamo che i casting del programma sono ancora aperti e che ci sono requisiti precisi per partecipare: questo vale sia per i ragazzi sia per gli altri membri del cast. Niente di inaccessibile, chiaramente, ma è ovvio che servano persone con certe caratteristiche per mantenere alti i numeri registrati sinora. Pronti per questa nuova avventura tra i banchi di scuola in terra laziale?