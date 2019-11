Il Collegio 4, i ragazzi dopo il reality: intervista e curiosità

Concorrenti Il Collegio 4: cos’è successo dopo il reality show?

I ragazzi de Il Collegio 4 hanno rilasciato delle interviste al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando quello che hanno provato durante la loro esperienza televisiva e cosa è successo quando sono ritornati nella “realtà”. Per nessuno è stato facile entrare all’interno di un contesto che non avevano mai immaginato in vita loro ma, alla fine, hanno capito l’importanza di quello che è accaduto all’interno del collegio: tutti hanno portato a casa degli insegnamenti importanti e hanno giurato di metterli in pratica anche nella vita di tutti i giorni.

Le confessioni dei ragazzi de Il Collegio

Mario Tricca, che ha recentemente parlato della “sua ansia”, ha spiegato che quest’esperienza, oltre ad avergli lasciato ricordi piacevoli, gli ha fatto perdere anche qualche chilo per via di quel cibo che spesso era per lui altamente indigesto: “In collegio faceva veramente orrore: nessuno nell’82 mangiava quelle cose, soprattutto le frattaglie! Ho perso cinque chili”. Maggy Gioia, che ha sempre parlato del suo carattere non proprio semplicissimo, ha confessato: “Ho iniziato la prima superiore e ho da poco nuovi amici. Non ho ricevuto particolari commenti. Ma ogni tanto qualche studente vuole farsi fotografare con me!”.

Il Collegio 4 tra difficoltà e insegnamenti importanti

Gli studenti de Il Collegio hanno portato a casa grandi insegnamenti, come ha spiegato Asia Busciantella: “A crescere, a capire che la vita non è fatta solo di piastre e cellulari. Mi ha insegnato a non giudicare mai le persone perché dietro a ognuno di noi ci sono storie degne di essere ascoltate. Ma soprattutto mi ha insegnato che la vita è guardare avanti sorridendo!”. Vilma D’Oddario ha invece raccontato quali sono state le difficoltà che ha dovuto affrontare: “Sicuramente le regole legate al vestiario e ai capelli. Apparire uguale agli altri ha creato molti problemi legati alla mia autostima”.