Il Collegio 4 promossi e bocciati ultima puntata, doccia fredda per Maggy Gioia

Promossi e bocciati Il Collegio 4: tante sorprese nell’ultima puntata

Il Collegio 4 si è concluso come ci aspettavamo, forse con qualche bocciato in meno e con qualche promosso in più, e in fin dei conti è meglio così: chi è riuscito a ottenere il diploma ha mostrato dei piccoli segni di cambiamento e un’esperienza del genere non deve che concludersi positivamente quando chi la vive ne capisce l’importanza. L’unica non ammessa agli esami orali è stata Chiara Adamuccio che ha ammesso di essersi lasciata andare dopo quanto accaduto al suo fidanzato Andrea Bellantoni: “Sinceramente – queste alcune delle sue dichiarazioni – me ne vergogno. Non mi sono messa molto sotto questi giorni… Ci tenevo molto a stare qui dentro con lui”. “Non sarebbe stato bello – le ha fatto notare il preside – che studiasse anche per lui?”. “Da quando se n’è andato Andrea – queste le parole di Chiara – un po’ ho lasciato tutto. E me ne sto pentendo”. Per fortuna comunque non è stata allontanata e ha potuto passare l’ultimo giorno di scuola con il resto dei compagni.

Il Collegio 4: i bocciati dell’ultima puntata

Il preside aveva già avvisato Francesco Cardamone definendo il suo compito scandaloso – “Non abbiamo capito cos’abbia scritto. Per fortuna sua ha fatto un discreto compito di matematica, e quindi lei è ammesso” – ma a nulla è servito: Cardamone ha assunto un atteggiamento di sfida nei confronti dei commissari, non ha studiato e quindi la bocciatura non poteva che arrivare. Stesso discorso per Asia Busciantella e per Sara Piccione, con una sola ma importante differenza: il prof. Maggi aveva spiegato alle due che si era battuto fortemente per farle promuovere ma a farcela alla fine è stata solo la seconda, dimostrando di aver studiato abbastanza e di tenere parecchio alla promozione. Alla fine – bisogna dirlo – questo collegio degli anni Ottanta non è così tremendo come poteva sembrare all’inizio. Bocciatura secca infine anche per Martina Brondin che ha concluso in modo pessimo il suo percorso: scena muta all’esame e rimprovero da parte dei commissari.

I migliori del Collegio 4: doccia fredda per Maggy Gioia, Mario Tricca soddisfatto

Doccia fredda forse per Maggy Gioia che non è stata decretata la migliore – il titolo è andato infatti a Roberta Zacchero – mentre grande soddisfazione per Mario Tricca che oggi oltre a tenere a bada i gossip sul suo conto avrà potuto festeggiare a casa per un piccolo traguardo: non ha solo conseguito il diploma ma è riuscito anche a ottenere il titolo di migliore tra gli allievi. Vi ricordiamo che sul Collegio 5 non sono arrivate conferme ma che non per questo la prossima edizione è a rischio: ve ne spieghiamo qui i motivi. Tanti auguri ai promossi e buona fortuna a tutti gli allievi di quest’anno!