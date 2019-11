Il Collegio 5 ci sarà? Le ultime novità sulla prossima edizione

Nuova edizione Il Collegio: ci sarà oppure no? Pochi dubbi

Si è conclusa da poco la quarta edizione e già tutti si chiedono se Il Collegio 5 ci sarà. Il docu-reality di Rai Due quest’anno è riuscito a raggiungere ascolti elevatissimi e a conquistare una fetta importante del pubblico giovane: ciò ha delle ovvie e importanti ripercussioni sulle strategie pubblicitarie perché significa che la rete ha potuto puntare anche su un target diverso da quello solito. Ecco perché pur non avendo conferme di alcun tipo siamo sicuri che Il Collegio 5 si farà e che la sua collocazione non sarà spostata: perché cambiare o modificare anche solo leggermente un prodotto che ha già dimostrato di funzionare benissimo così?

Il Collegio 5 ci sarà? Aria di cambiamenti ma nessun rischio

Se tutto dovesse andare come immaginiamo insomma Il Collegio 5 andrà in onda il prossimo autunno 2020 nella giornata del martedì; difficile pensare a spostamenti su altre reti, anche se non sono da escludere interventi autoriali volti a produrre quell’effetto novità che quest’anno è tanto piaciuto al pubblico: pensate soltanto alla presenza dei supplenti che ha ovviamente avuto un’influenza notevole sulla classe. Ricordiamo che al momento c’è aria di cambiamenti in casa Rai: Carlo Freccero infatti dovrebbe essere sostituito o da Marcello Ciannamea o da Ludovico di Meo; questo non per smentire quanto detto, cioè che di cambiamenti non ce ne saranno, ma per ribadire comunque che di certezze assolute non possiamo darvene.

Il Collegio 5 confermerà il successo di quest’edizione? I motivi dei grandi numeri Rai

In quanto al successo del Collegio, il programma sembra ormai essere diventato un cult presso i giovanissimi e non solo; merito dell’abbandono dell’impronta macchiettistica delle prime edizioni e di un approccio che ha valorizzato soprattutto gli stati d’animo, le difficoltà e le relazioni tra i ragazzi: si può dire senz’altro che la componente reality ha avuto la meglio su quella del documentario ma che nonostante questo il mix dei vari elementi dell’uno e dell’altro genere è risultato vincente. Siete già pronti per una nuova edizione?