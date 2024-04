Il Clandestino, spazio ai personaggi: mistero o prevedibilità?

Con la puntata di lunedì 22 aprile, Il Clandestino è arrivata a metà stagione. Dodici, infatti, sono gli episodi previsti per la fiction targata Rai 1. Mancano quindi tre prime serate perché cali il sipario sulla serie che vede protagonista Edoardo Leo. Alla luce di questi primi sei episodi de Il Clandestino, c’è da constatare come ci siano ancora tanti interrogativi attorno ai suoi protagonisti. Niente di strano: è giusto che una serie si prenda il suo tempo per suscitare domande negli spettatori, salvo poi ricompensarli, episodio dopo episodio, con le risposte che cercano. Ma andiamo con ordine: cos’è successo negli episodi 5 e 6?

Il Clandestino: spazio ad un importante personaggio

Un personaggio, fino ad ora rimasto ai margini nella narrazione, inizia ad essere progressivamente più centrale. Stiamo parlando di Sergio, l’ex collega di Luca rimasto gravemente ferito dopo l’attentato visto nel primo episodio. Il ragazzo, impossibilitato a camminare con le proprie gambe, sta seguendo un percorso di riabilitazione in una clinica. A pagargli le cure c’è anche Luca, che si sente in colpa per quanto accaduto al giovane. Sergio, fino ad ora rimasto all’oscuro del gesto dell’ex collega, nel corso di questi due episodi arriva a scoprire la verità. La puntata si chiude con un incontro tra i due: cosa si diranno è tutto da scoprire.

Gli episodi 5 e 6 sono anche quelli che vedono sbocciare l’amore tra Luca e Carolina. Quest’ultima, però, è ancora avvolta da un alone di mistero. In primis, la storia dello stalker menzionata negli scorsi episodi suscita ancora degli interrogativi: si tratta di una storia inventata? Oppure qualcuno ha realmente brutte intenzioni nei confronti di questo personaggio? A dare consistenza alla prima ipotesi era stata Bianca, figlia di Carolina, che sul finire della scorsa puntata aveva spiegato come non esistesse alcuno stalker. La ragazza, tuttavia, si è rimangiata questa ipotesi durante l’episodio 5, dove, poco prima, lei e Carolina erano state inseguite da un misterioso uomo. Difficile capire, con le informazioni che si hanno attualmente, come possa svilupparsi questa sottotrama: sembra evidente che Carolina stia nascondendo qualcosa a riguardo, ma al tempo stesso appare difficile che possa ricoprire il ruolo di antagonista con l’obiettivo di trarre in inganno Luca.

Il Clandestino: il mistero dietro la storia di Luca e Khadija

A proposito di Luca, il suo costante ritorno al passato, attraverso i ricordi, ci regala nuove preziose informazioni sul suo legame con Khadija. La puntata del 22 aprile ci ha mostrato un Luca intenzionato a sposare la fidanzata nonostante la conoscenza di soli pochi mesi, perché sicuro dei suoi sentimenti. Sicuro al punto tale da essere disposto ad avere dei figli con lei. La strada che Il Clandestino sta prendendo, almeno in questi episodi, è quella di voler far credere allo spettatore che Luca si sia fidato troppo in fretta della persona sbagliata. Sarebbe quindi troppo scontato se la fiction si chiudesse con la conferma di quanto appena descritto. Come ipotizzato la scorsa settimana, è possibile che, ricordo dopo ricordo, si arrivi a comprendere la verità dietro l’attentato visto in apertura della serie. Ma per il momento non si può andare oltre semplici congetture.