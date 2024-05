Il Clandestino, cosa aspettarsi dal finale di stagione? Le ipotesi

Con la puntata di lunedì 13 maggio, Il Clandestino prepara il terreno per il finale di stagione. L’appuntamento con le ultime, almeno per il momento, indagini di Luca Travaglia è fissato per martedì 14 maggio, sempre in prima serata su Rai 1. Alla luce di quanto osservato in queste cinque puntate, cosa c’è da aspettarsi per il gran finale? Per formulare le prime ipotesi, è bene partire da un’analisi approfondita degli episodi 9 e 10.

Il Clandestino, finalmente la verità su Carolina: qualcosa non torna

In apertura di puntata, Carolina cede al ricatto del marito e decide di mettere un punto alla relazione con Luca. Proprio la prima, in questa coppia di episodi, scopre le sue carte. Sin dalle prime puntate si era sospettato che la donna nascondesse qualcosa e ora la verità viene a galla, in concomitanza con l’identità dello stalker che tanto ha perseguitato Carolina. Lo stalker in questione è Vincenzo Zei, un personaggio mai rivelato fino ad ora, ma protagonista del caso dell’episodio 10, su cui torneremo più avanti. Carolina, in passato, aveva avuto una relazione extraconiugale con Vincenzo, il quale aveva lasciato moglie e figlia per stare con la donna. Carolina si era poi rimangiata la promessa di lasciare il marito, mandando in mille pezzi la vita di Vincenzo.

Definire “prevedibile” questa rivelazione sarebbe errato, ma al tempo stesso appare in forte contraddizione rispetto alla Carolina vista fino ad ora. Per quanto terribile sia stato il gesto della donna nei confronti di Vincenzo, l’impatto emotivo è sicuramente minore rispetto alle previsioni. Sin dalle prime puntate, infatti, Carolina è apparsa sinceramente innamorata di Luca, tanto da partecipare ad un pranzo di coppia assieme a Palitha e Gedara, nel quale aveva persino confessato la sua impossibilità di competere con Khadija per conquistare il cuore di Luca.

Niente, quindi, poteva lasciar intendere agli spettatori sue eventuali intenzioni di giocare con i sentimenti del protagonista. Quanto raccontato da Vincenzo stona perché sembrerebbe far riferimento ad un tipo di persona che ormai non esiste più. Una rivelazione di questo tipo sembrerebbe essere più una necessità per rompere in qualche modo il legame tra Luca e Carolina, così da rialzare la posta in gioco in vista dell’episodio finale, che un colpo di scena destinato a ribaltare le percezioni spettatoriali sulla donna.

Il Clandestino, Palitha trova più spazio: perché è un bene per la serie

Ormai prossimi al finale di stagione, è bene spendere due parole sul personaggio di Carvelli. Nelle scorse puntate, abbiamo visto Luca affidarsi, durante la risoluzione dei casi, ad un uomo la cui identità non è mai stata resa nota. Il compito di questo personaggio era spesso rintracciare telefoni cellulari. Carvelli, ad ogni modo, si presenta alla porta di Luca alla fine dell’episodio 10 e per la prima volta vediamo il suo volto. Non è dato sapere quali siano le sue intenzioni e quale ruolo rivestirà nell’ultima coppia di episodi.

Nella precedente analisi, si era sottolineato come, fino ad ora, ci fosse stato poco spazio per il personaggio di Palitha e per le sue vicende. L’episodio 10 colma questa lacuna, incentrando l’episodio proprio sulla spalla comica di Luca. Poiché quest’ultimo è ricoverato in ospedale, spetta a Palitha risolvere il caso con le sue sole forze. Le modalità e gli stratagemmi utilizzati sono sicuramente diversi da quelli adottati da Luca, ma è giusto che un personaggio della sua rilevanza goda di maggiore attenzione nella serie. Il caso portato avanti esclusivamente da Palitha, quindi, rappresenta un tocco di originalità e freschezza all’interno di una struttura narrativa, quella dei casi verticali, che stava progressivamente mostrando il fianco ad una certa ripetitività.

Il Clandestino, finale: ecco cosa potrebbe accadere

Alla luce di quanto accaduto negli episodi 9 e 10, è lecito attendersi un chiarimento definitivo su tutte le vicende rimaste aperte. Quasi sicuramente emergerà la verità su Khadija e sull’attentato all’ambasciata. Come detto in precedenza, l’impressione è che la defunta fidanzata di Luca non sia in realtà la vera artefice di quanto è accaduto. Rimane aperta la love story tra Luca e Carolina, con i due che potrebbero riconciliarsi in vista del finale, dando luogo al classico happy ending della fiction Rai. Sergio, infine, dovrà decidere se sottoporsi al costoso intervento che Luca gli ha proposto. Tra quelle elencate sopra, questa rappresenta una sottotrama di importanza minore e non è da escludere che possa presentare un finale aperto. Ad ogni modo, non resta che attendere martedì 14 maggio per scoprire quali risposte Il Clandestino darà ai suoi spettatori.