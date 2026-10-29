Il cast ufficiale di Pechino Express 2027 e le 10 coppie, spiccano i nomi di Gregoraci, Siffredi e Nuredini

Rivelato il cast di Pechino Express 2027: nella mattinata di giovedì 29 ottobre, sul profilo ufficiale del programma in onda su Sky Original e prodotto da Banijay Italia, sono state rese note le dieci coppie che si sfideranno ne ‘La rotta dei due Oceani’, tra Cile, Argentina e Brasile. Confermate diverse indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi su diversi organi di stampa. Ad esempio, è stata confermata la presenza di Elisabetta Gregoraci, che gareggerà insieme alla sorella Marzia. Nel cast figura anche Franceska Nuredini, da mesi al centro del gossip per la relazione sentimentale con Elodie Di Patrizi: la danzatrice farà coppia nel game show con la collega Ginevra Festa. E ancora, ecco Rocco Siffredi insieme alla moglie Rózsa Tassi. Anche quest’anno alla conduzione ci sarà Costantino della Gherardesca.

Sky, Pechino Express 2027: le dieci coppie ufficiali

Di seguito la lista completa dei concorrenti:

Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi: lui attore, lei ex modella ungherese eletta Miss Ungheria nel 1990.

Franceska Nuredini e Ginevra Festa: entrambe ballerine professioniste, sono legate da una ferrea amicizia.

Benji e Fede, all’anagrafe Benjamin Mascolo e Federico Rossi: coppia di cantanti nota sulla scena pop italiana.

Alessia Lanza e Andrea Fratino: popolari content creator noti soprattutto sui social.

Andrew Howe e Tommaso Marino: il primo è vicecampione del mondo e campione europeo nel salto in lungo, il secondo è stato un cestista professionista per oltre 21 anni ed oggi tra le voci più autorevoli del basket.

Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo: sono due componenti della band Le Bambole di Pezza.

Angela “Bella Fisica” Lin e Alessandro Zhu, madre 62enne e figlio 34enne: lei è una commerciante e creator digitale cinese-italiana.

Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti: sono dei popolari podcaster italiani.

Riccardo De Marco (DeNa) e Maria Bosco (MeriBì): sono entrambi volti di Geopop . Lui è un chimico e divulgatore scientifico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica.

. Lui è un chimico e divulgatore scientifico, lei è laureata in matematica e ingegneria matematica. Elisabetta e Marzia Gregoraci: la prima è una showgirl e conduttrice, nota anche al gossip per il matrimonio con Flavio Briatore. La seconda è sua sorella, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Pechino Express sbarca in Sud America

Quest’anno le riprese del programma si sposteranno in Sud America tra deserti cileni, cime delle Ande, pianure argentine e cascate di Iguazù. Dopodiché i concorrenti proseguiranno il loro viaggio nel suggestivo Pantanal brasiliano, tra le aree delle miniere d’oro per approdare infine a Rio de Janeiro. Si tratta di paesaggi inediti per Pechino Express.

Il cast è di tutto rispetto: come al solito gli autori hanno pescato da vari ambiti, dal mondo dello spettacolo a quello sportivo, passando per quello della rete e del giornalismo. Non mancano nomi roboanti, su tutti quelli di Rocco Siffredi, Elisabetta Gregoraci e Franceska Nuredini. Quest’ultima è alla prima esperienza da protagonista in un programma tv.