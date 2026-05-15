Chanel Totti vince Pechino Express, la reazione identica di papà Francesco e Ilary Blasi

Chanel Totti e l’amico d’infanzia Filippo Laurino hanno vinto l’edizione di Pechino Express 2026. La coppia dei “Raccomandati” ha conquistato il gradino più alto del podio, mettendosi alle spalle le “Dj” (medaglia d’argento per Jo Squillo e Michelle Masullo) e “I Veloci” (medaglia di bronzo per Fiona May e Patrick). A festeggiare il trionfo della giovane Chanel sono stati anche papà Francesco Totti, mamma Ilary Blasi e il futuro marito di quest’ultima, Bastian Muller. Non è invece arrivato alcun gesto di congratulazioni, almeno a livello pubblico, da parte di Noemi Bocchi, compagna dell’ex capitano della Roma.

Chanel Totti vince Pechino Express 2026: i gesti di papà Francesco e Ilary Blasi

Chanel e Filippo hanno trionfato dopo aver percorso oltre 5mila chilometri tra Indonesia, Cina e Giappone. Si sono imposti arrivando primi alla metà finale, ovvero la città di Kyoto. “Abbiamo dimostrato che nella vita possiamo cavarcela con le nostre gambe e la nostra testa, non ci servono aiuti”, hanno dichiarato a caldo i due giovani.

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno avuto la medesima reazione. L’ex giocatore ha pubblicato una foto risalente a Capodanno in cui lo si vede sorridente con la figlia. “Fiero di te”, ha scritto a corredo dello scatto ‘Er Pupone’, impreziosendo il tutto con due cuori rossi. Stesse parole che sono state rivolte alla ragazza da mamma Ilary e Bastian Muller. L’imprenditore tedesco, tra le sue storie Instagram, ha postato una foto di Chanel e Filippo vittoriosi a Pechino Express, digitando: “We are proud of you” (tradotto: “Orgogliosi di te”). Pure lui, come Totti, ha piazzato due cuori rossi al post che è stato subito ricondiviso da Ilary Blasi.

Insomma, tutti sono stati orgogliosi di Chanel in famiglia. Si presume anche Noemi Bocchi, sebbene la donna, pubblicamente, per il momento, non ha espresso alcun pensiero per la figlia del compagno Francesco.

Il rapporto di Chanel con i genitori dopo la separazione

Prima di partecipare a Pechino Express, Chanel ha commentato pubblicamente la separazione rumorosissima dei genitori, mostrando grande equilibrio e maturità, nonostante abbia soltanto 19 anni. In particolare, la ragazza ha riferito che ci sono tantissimi matrimoni che saltano e non bisogna farne una tragedia. Dall’altro lato ha sottolineato che in momenti così delicati familiari i figli debbano stare accanto ai genitori. Ed è quello che ha fatto lei, sia con papà Francesco sia con mamma Ilary.