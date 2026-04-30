Ilary Blasi si sposa con Bastian, le reazioni opposte di Totti e della figlia Chanel

Non è un mistero che Ilary Blasi e Bastian Müller abbiano intenzione di sposarsi. Lo ha ammesso la stessa conduttrice romana in diverse occasioni. Sia sui social, quando ha mostrato le fedine, sia dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo, quando ha confermato che è in attesa delle carte del divorzio per celebrare le nozze con l’imprenditore tedesco allergico al gossip e al mondo dello spettacolo (mai un’intervista, mai un’ospitata in tv). Il magazine Oggi, nella rubrica firmata dal giornalista Alberto Dandolo, in riferimento ai prossimi fiori d’arancio dell’ex Letterina ha svelato un curioso retroscena, ossia che cosa penserebbero l’ex marito Francesco Totti e la figlia Chanel della decisione di Ilary. I due avrebbero avuto reazioni opposte.

Ilary Blasi sposa Bastian Müller, il retroscena su che cosa penserebbero Francesco Totti e Chanel

Totti e Ilary non hanno ancora risolto definitivamente la separazione. Stanno ancora battagliando nelle aule dei tribunali su diversi fronti, fatto che ha ritardato il divorzio formale. E che di conseguenza ha fatto slittare le nozze di Blasi e Müller. Il matrimonio rimane però solo una questione di tempo perché i due piccioncini sarebbero intenzionati a sposarsi non appena possibile. Totti, si legge su Oggi, “non vedrebbe di buon occhio i fiori d’arancio” dell’ex moglie.

Motivo? Perché, ha sussurrato Dandolo, i rapporti tra Ilary e la compagna dell’ex calciatore della Roma, Noemi Bocchi, sarebbero ancora “altalenanti”. Si mormora che le due donne, sebbene in pubblico mostrino intesa in quelle occasioni in cui si vedono, in privato non sarebbero totalmente allineate, per usare un eufemismo.

Sarebbe invece totalmente differente la reazione avuta dalla primogenita Chanel in merito alla scelta della madre di indossare nuovamente l’abito bianco (magari invece sceglierà un outfit non tradizionale). La giovane, reduce dall’esperienza di Pechino Express, non vedrebbe l’ora di vedere mamma Ilary e Bastian sposi.

La ragazza, da quando c’è stata la separazione dei genitori, ha dichiarato più volte di non avere avuto problemi né con mamma né con papà, augurando il meglio sia all’una sia all’altro. Chi conosce Chanel la descrive come una giovane aperta e comprensiva. Sa che il desiderio della madre è quello di risposarsi. Non ci vede nulla di male. Per questo si augurerebbe che le nozze vadano in fretta in porto.

Per quel che riguarda la situazione sentimentale di Totti, è legato alla già citata Noemi Bocchi. Ogni tanto esce qualche indiscrezione che sostiene che i due vorrebbero unirsi in matrimonio. A differenza dell’ex moglie Ilary, però, pare che Francesco in questo momento non abbia alcuna intenzione di fare il grande passo. Bocchi invece non aspetterebbe altro che la proposta.