Il Cantante Mascherato torna a gennaio: svelate tutte le 9 maschere

Il Cantante Mascherato torna in tv a gennaio. La data d’inizio è fissata al prossimo venerdì 29 gennaio, per un totale di cinque puntate. Con un promo in onda su Rai Uno Milly Carlucci ha svelato i nomi delle nove maschere pronte a stupire il pubblico. Una in più rispetto alla prima, fortunata, edizione. Ovviamente, come da regola, top secret i Vip che si nascondono dietro ciascun personaggio.

Nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato ci saranno: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso. Per il momento la bionda conduttrice ha preferito non svelare gli indizi che generalmente accompagnano ciascun personaggio.

Ovviamente i concorrenti de Il Cantante Mascherato non verranno svelati fino a quando non saranno eliminati dallo show. Ancora tutta da valutare la giuria: Milly Carlucci non ha dato disposizioni in merito. Secondo le ultime indiscrezioni saranno riconfermati solo Patty Pravo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Pare non ci saranno più Guillermo Mariotto, giù giurato di Ballando con le Stelle, e l’attrice romana Ilenia Pastorelli. Di recente si è parlato della possibilità di vedere in giuria Teo Mammucari e Arisa, entrambi ex concorrenti del programma, ma l’ipotesi è sfumata.

Arisa, infatti, è impegnatissima: è diventata la nuova professoressa di Amici di Maria De Filippi ed è stata scelta da Amadeus per il Festival di Sanremo 2021. Al posto di Mariotto e Pastorelli potrebbe arrivare Costantino della Gherardesca, reduce dal successo di Ballando con le Stelle.

Stando ad alcuni gossip nel cast de Il Cantante Mascherato potremo trovare: Francesco Monte, Marco Carta, Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli, Roberta Lanfranchi, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Achille Lauro.

Ma c’è anche chi parla di: Anna Tatangelo, Belen Rodriguez, Ermal Meta, Donatella Rettore, Cristiano Malgioglio, Loredana Bertè, Emma Marrone.

Piccola curiosità: di recente Albano ha preso parte alla versione spagnola de Il Cantante Mascherato. A Madrid il cantante di Cellino San Marco ha indossato la maschera del girasole mentre in Italia, alla corte di Milly Carlucci, aveva fatto chiacchierare tutti nei panni del Leone.