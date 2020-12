Albano è il Girasole al Cantante Mascherato spagnolo: video svelamento

Si, era proprio Albano Carrisi colui che si trincerava dietro al travestimento del ‘Girasole‘: ogni dubbio è stato fugato ieri, a Madrid, durante la puntata dell’edizione spagnola de Il Cantante Mascherato (Mask Singer) in onda sul canale Antena 3. Dunque il cantante di Cellino San Marco ha raddoppiato in terra iberica: infatti, dopo aver partecipato alla prima edizione italiana dello show, condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai Uno (il programma tornerà con la seconda stagione a inizio 2021), è volato nella capitale spagnola per immergersi in una nuova sfida televisiva.

L’indiscrezione che l’artista pugliese si fosse cimentato in un nuovo percorso sul piccolo schermo l’aveva fatta circolare per primo Dagospia che lo scorso ottobre lanciava la bomba: Albano è a Madrid e sta partecipando al Cantante Mascherato, edizione spagnola. A distanza di qualche settimana lo spiffero si è rivelato più che attendibile. Peccato che Carrisi si sia dovuto arrendere a un passo dall’atto conclusivo del talent, ossia in semifinale, venendo eliminato. Tuttavia con una apprezzabile performance sulle note di “The show must go on” dei Queen ha strappato applausi e commozione, quindi una meritata standing ovation, giunta quando si è levato la maschera.

“Una bellissima esperienza… un’esperienza eccezionale”, ha dichiarato dopo l’eliminazione, con conseguente disvelamento. I giurati del programma si sono levati in piedi dai propri banchi, omaggiando l’artista con applausi, parole di stima e congratulazioni.

Il percorso di Albano al Cantante Mascherato (edizione italiana)

Si ricorda che Albano ha partecipato lo scorso gennaio al medesimo show, su Rai Uno. In quel frangente vestì i panni del ‘Leone‘, classificandosi al secondo posto, venendo battuto da Teo Mammucari, il ‘Coniglio’. Anche in quel caso, prima della finale e dunque dello smascheramento, si sprecarono le indiscrezioni. Ci fu chi ci azzeccò, individuando dietro al Leone Albano, chi invece pensò che ci fosse Max Giusti e chi fu convinto che ci fosse Pappalardo.

Qué «felicità» ponerle cara a GIRASOL ???? Al Bano, qué placer tenerte en #MaskSinger https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/OCN8h3jI7E — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

Il Cantante Mascherato 2021 di Milly Carlucci

Tutto pronto per la nuova edizione italiana. Nelle scorse settimane è circolata la voce che uno dei concorrenti potrebbe essere Francesco Monte. L’ex tronista ha smentito di recente di essere stato contattato dalla Rai. Tuttavia, visto che lo show si alimentata proprio della ‘segretezza’ dell’identità dei propri partecipanti, ogni relativa smentita è da prendere con le pinze.