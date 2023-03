Anche alla quarta edizione de Il Cantante Mascherato non mancano scintille tra i giurati. Ancora una volta al centro delle tensioni l’attore e conduttore Flavio Insinna, presente fin dalla prima puntata nel programma di Rai Uno. Se in passato il presentatore si è scontrato più volte con l’ex giurata Caterina Balivo, quest’anno non mancano le frecciatine e le stoccate a Serena Bortone, new entry dello show di Milly Carlucci.

Nel corso della seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023 Flavio Insinna ha più volte preso in giro la collega di giuria e in un momento della diretta non è mancata una ramanzina. È accaduto durante l’esibizione di Criceto, che a detta di tutti sarebbe l’attrice Nathalie Guetta. Quando quest’ultima ha dichiarato di avere un fratello giornalista (Bernard, no l’altro David Guetta di professione deejay), Serena Bortone ha ammesso di non sapere nulla.

“Fai la giornalista, lo dovresti sapere”, così Flavio Insinna ha rimproverato Serena Bortone. Prima ancora l’attore è apparso piuttosto infastidito dalla bionda giornalista che ha detto che lei non è scontata nelle sue ipotesi e pertanto ha fatto diverse citazioni colte. “Lo fa per fare scena”, ha detto a bassa voce l’ex protagonista di Don Matteo.

Serena Bortone ha provato a sdrammatizzare con un “ti amo Flavio Insinna” ma non è bastato. Al pubblico questa antipatia non è passata inosservata. “Bortone e Insinna si amano tantissimo”, ha ironizzato qualcuno su Twitter. “La Bortone ha preso il posto della Balivo nel cuore di Insinna”, ha scherzato un altro telespettatore.

Christian De Sica a Il Cantante Mascherato: “Che figura di me***”

Non solo tensione tra Flavio Insinna e Serena Bortone alla seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023. Durante la serata Christian De Sica è letteralmente sbottato dopo aver utilizzato la maschera d’oro, stratagemma fornito da Milly Carlucci che permette ad alcuni giurati di smascherare subito uno dei concorrenti.

L’attore romano era certo della presenza di Anna Falchi nel costume dello Scoiattolo Nero ma così non è stato. De Sica sembrava più sicuro che mai e dopo aver perso si è alzato in piedi e, piuttosto mortificato, ha urlato: “Che figura di mer**”. Risate e applausi dal pubblico in studio e a casa.