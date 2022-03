Il Cantante Mascherato, Pinguino-Edoardo Vianello si ritira: nuova bufera

Il Pinguino de Il Cantante Mascherato è Edoardo Vianello. Ci aveva visto giusto Caterina Balivo, che fin dalla prima puntata della terza edizione aveva puntato sul cantante romano senza mai cambiare idea. L’artista ha vinto lo spareggio iniziale della terza serata contro il Drago ma ha deciso di ritirarsi perché stanco di portare il peso di questa maschera.

La decisione di Vianello – 83 anni – è stata annunciata da Milly Carlucci solo dopo la vittoria del Pinguino. Tanto è bastato a scatenare l’ira dei telespettatori: molti, moltissimi, sui social network si sono indignati per il fatto di aver votato una maschera che già prima della puntata aveva preso la decisione di ritirarsi indipendentemente dal risultato.

La scelta del Pinguino

Edoardo aveva infatti confidato a Milly Carlucci la volontà di lasciare Il Cantante Mascherato ma ha lo stesso gareggiato contro il Drago. La Carlucci ha spiegato che la maschera del Pinguino tornerà nella prossima puntata con un’altra identità ma questa scelta non è proprio piaciuta al pubblico.

Parecchi hanno parlato di pongo-regolamento – la stessa giurata Arisa ha notato che le regole cambiano di volta in volta – e c’è addirittura chi non ha capito il motivo per il quale Drago, che è stato il meno votato, non sia stato smascherato.

Con Pinguino-Edoardo Vianello salgono a quattro gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato 2022. Fuori dai giochi pure Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena.

Il caso Cristina D’Avena

Non è la prima volta che la terza edizione de Il Cantante Mascherato attira critiche e polemiche. Nel corso della seconda puntata ha fatto discutere la scelta di eliminare il Cavalluccio Marino, alias Cristina D’Avena. Per molti l’identità della cantante era poco chiara rispetto ad altri concorrenti.

Secondo tanti spettatori l’ex componente dei Pooh Riccardo Fogli sarebbe il Pastore Maremmano. Bianca Guaccero e Cristiano Malgioglio si nasconderebbero invece sotto le maschere di Medusa e di Soleluna. Al momento, però, nulla è certo…

Anche Caterina Balivo in quel frangente è rimasta scioccata nel vedere la D’Avena e ha chiesto a Milly Carlucci di farla rientrare in gioco, magari con un altro costume.