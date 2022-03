Pioggia di critiche per Il Cantante Mascherato, lo show di Milly Carlucci in onda ogni venerdì sera su Rai Uno. La quarta puntata si è conclusa con lo svelamento di Pesciolino Rosso, una delle maschere più interessanti di questa terza edizione. Chi indossava l’affascinante costume? Né Valeria Marini né Pamela Prati né tantomeno Luciana Littizzetto- come ipotizzato dai giurati nelle scorse settimane – bensì Vladimir Luxuria.

A molti telespettatori l’eliminazione dell’ex parlamentare non ha convinto. Il motivo è semplice: tra pochi giorni la showgirl sarà opinionista su Canale 5 della nuova Isola dei Famosi di Ilary Blasi. Diversi utenti su Twitter hanno gridato allo scandalo, assicurando che sia stato tutto costruito a tavolino per permettere a Vladimir di poter lasciare tranquillamente lo show di Milly Carlucci e approdare così a Mediaset.

Una mossa che non è proprio piaciuta agli spettatori più social. “Palesemente mandata via per l’Isola”, ha scritto qualcuno. Mentre altri hanno parlato di “buffonata, una grande presa in giro”. Tanti avrebbero voluto vedere altre esibizioni di Pesciolino Rosso a Il Cantante Mascherato: Vladimir Luxuria è riuscita con il suo personaggio ad attirare l’attenzione di molti.

Curiosità e mistero, che sono del resto gli ingredienti di questo format creato in Corea. Pesciolino Rosso era indubbiamente uno dei personaggi più enigmatici insieme a Cavalluccio Marino, Gallina, Lumaca, Volpe e Drago. Vladimir Luxuria ha ammesso di essersi divertita molto grazie al programma di Milly Carlucci e ha precisato che questa è l’unica maschera indossata nella sua vita.

Un modo per sottolineare, ancora una volta, la sua schiettezza e onestà, che da sempre hanno contraddistinto il percorso professionale della 56enne di Foggia, il cui vero nome è Vladimiro Guadagno.

Gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022

Con Pesciolino Rosso-Vladimir Luxuria salgono a sei gli eliminati della terza edizione de Il Cantante Mascherato. Fuori dai giochi fino ad oggi: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli.

Restano attualmente in gara a Il Cantante Mascherato: Medusa, Lumaca, Pinguino (con una nuova identità diversa da quella di Edoardo Vianello), Camaleonte, Soleluna, Drago, Volpe. La quinta puntata si aprirà con uno spareggio tra Lumaca e Drago, che sono stati i meno votati dal pubblico e dalla giuria.

Intanto la Rai ha annunciato che la trasmissione di Milly Carlucci tornerà in onda pure il prossimo anno, nel 2023, con una quarta edizione.