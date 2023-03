By

A pochi minuti dalla prima puntata dello show è stata svelata l’identità dell’ospite misterioso ma non è come sembra…

Il Cantante Mascherato al centro di una grossa bufala diffusa sul web a pochi minuti dall’inizio della quarta edizione dello show di Rai Uno. Il blogger televisivo Davide Maggio ha dato per certo i nomi degli ospiti misteriosi della serata d’esordio, quella in onda sabato 18 marzo. Milly Carlucci, sulla scia di Ballando con le Stelle, ha deciso infatti di introdurre quest’anno dei cantanti per una notte, che si alterneranno sotto la maschera di Cuore.

In questi giorni Milly Carlucci ha stuzzicato la curiosità del pubblico annunciando una rosa di cinque coppie, tra cui c’è quella che sarà “mascherata” per una notte a Il Cantante Mascherato 2023: Albano con la figlia Jasmine Carrisi, Alessandro Gassmann con il figlio Leo Gassmann, Gigi D’Alessio con il figlio LDA, Romina Power con il figlio Yari Carrisi oppure Stefania Sandrelli con la figlia Amanda Sandrelli.

Chi è il primo cantante per una notte de Il Cantante Mascherato 2023? Davide Maggio ha dato per certa la presenza di Albano Carrisi e della figlia Jasmine, salvo poi cancellare tutto. Dietro la maschera di cuore non c’era il cantante di Cellino San Marco – tra l’altro già concorrente dello show nel 2020 con il costume di Leone – bensì Stefania e Amanda Sandrelli.

Dopo lo svelamento mamma e figlia si sono dette entusiaste di aver preso parte a Il Cantante Mascherato, dove hanno avuto modo di mettersi alla prova in un’esperienza del tutto nuova e decisamente giocosa. Da segnalare che la maschera del Cuore sarà la stessa ogni settimana, con ospiti diversi di sabato in sabato.