La trasmissione di Rai Uno è in partenza sabato 18 marzo: ecco cosa ha anticipato la nota conduttrice sui protagonisti

Si è tenuta quest’oggi la tanto attesa conferenza stampa di presentazione della nuova imminente edizione de Il Cantante Mascherato, che andrà in onda come sempre su Rai Uno a partire da sabato 18 marzo. Nel corso dell’incontro con i giornalisti la conduttrice Milly Carlucci, il direttore di rete Stefano Coletta e alcuni degli investigatori (Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Iva Zanicchi, ma c’era anche Rossella Erra) hanno presentato il format di quest’anno, fornendo anche qualche piccola ma gustosa anticipazione sullo show.

Prima di tutto, vale la pena sottolineare come lo spettacolo quest’anno sia stato spostato a livello di collocazione, passando dal venerdì al sabato. Si tratta di una scelta di certo non banale, visto e considerato che in questo modo Milly Carlucci si andrà a scontrare con il temutissimo serale di Amici 22.

Tutto quello che c’è da sapere sui concorrenti di quest’anno: la conduttrice svela gli indizi

Nel divertente show, com’è risaputo, un gruppo di vip la cui identità rimane segreta fino all’ultimo si esibisce sulle note di alcuni celebri brani italiani e internazionale. I protagonisti sono nascosti dietro a ingombranti e colorate maschere, ognuna delle quali rappresenta un diverso personaggio. Potenzialmente i partecipanti possono provenire dal mondo dello spettacolo, della musica o dello sport, anche se nelle ultime edizioni sono stati quasi sempre concorrenti provenienti dal mondo della tv.

Puntata dopo puntata, esibizione dopo esibizione, gli spettatori e gli investigatori dovranno cercare di indovinare chi si nasconde dietro le maschere e che canta con la voce leggermente modificata. A proposito delle maschere di questa edizione Milly Carlucci ha voluto dare proprio quest’oggi una serie di interessanti indizi. Ecco le dichiarazioni della presentatrice nel merito:

“Quest’anno c’è un cast famosissimo, abbiamo fatto un cast all stars. Collettivamente il nostro cast ha fatto 354 film, 128 fiction, ha partecipato a 19 Festival di Sanremo, ha fatto 276 programmi tv, 71 spettacoli teatrali, 26 libri, 74 dischi, ha vinto 6 David di Donatello e 2 Nastri d’Argento.”

A Tv Sorrisi e Canzoni Milly Carlucci ha inoltre aggiunto:

“Vengono dai mondi più disparati, ma sono tutti molto famosi, ancora più che nelle prime tre edizioni. Sono in egual misura uomini e donne. E non è detto che i colombi siano una coppia! Le maschere multiple sono un contenitore: chissà in quanti possono starci dentro.”

Le maschere del Cantante Mascherato 2023

Saranno in totale 12 i concorrenti misteriosi che prenderanno parte alla prossima edizione del divertente show di Rai Uno. A salire sul palco saranno dunque le maschere di Squalo, Riccio, i Colombi, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino, Cavaliere, Scoiattolo Nero e infine Cricetina.