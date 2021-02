By

La Pecorella della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è Alessandra Mussolini. Una vera e propria sorpresa per il pubblico a casa e per i giurati. Ad eccezione di Flavio Insinna, che ha indovinato il nome della misteriosa concorrente ragionando su alcuni preziosi indizi. La Mussolini è stata costretta a svelarsi dopo aver perso lo spareggio contro Baby Alieno, al cui interno c’è un nuovo partecipante dopo l’addio dei Ricchi e Poveri.

Il nuovo Baby Alieno ha vinto la sfida contro la Pecorella/Alessandra Mussolini con il 60% delle preferenze. Una dura sconfitta per la nipote di Benito Mussolini e Sophia Loren che si è detta comunque felice di questa esperienza. Alessandra, vista di recente a Ballando con le Stelle, ha inoltre sottolineato che quando canta la sua voce è molto simile a quella di Francesca Fialdini.

In molti infatti avevano pensato che sotto il costume da Pecorella potesse nascondersi proprio la bionda conduttrice Rai ma lo svelamento si è rivelato una vera e propria sorpresa per i telespettatori del Cantante Mascherato.

Dopo aver abbandonato il costume da Pecorella, Alessandra Mussolini ha ricevuto numerosi complimenti ed elogi in studio e sui social network. Ancora una volta la 58enne ha messo in mostra le sue doti artistiche, che spaziano dal ballo al canto, senza dimenticare la recitazione.

Prima di lasciare il palco la Mussolini non ha potuto non ringraziare Milly Carlucci, che da sempre crede molto nel suo talento. A detta di Alessandra la conduttrice Rai l’ha fatta diventare “estrema” e pronta davvero a fare di tutto.

Questi gli indizi lasciati da Pecorella a Il Cantante Mascherato prima dello svelamento: una leonessa mascherata che in questo periodo della sua vita si sente come una pecorella smarrita, con la voglia di essere più leggera; chi si basa sulla sua carriera non la paragonerebbe mai a una pecorella.

Pecorella è la seconda maschera della seconda edizione de Il Cantante Mascherato che viene svelata: la prima è stata quella di Baby Alieno, che nascondeva i quattro Ricchi e Poveri.