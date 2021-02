Cantante Mascherato, Orsetto è Simone Montedoro: un dettaglio non piace

Caterina Balivo aveva ragione da tempo: l’Orsetto de Il Cantante Mascherato è Simone Montedoro! La simpatica maschera è stata svelata all’inizio della finale della seconda edizione dello show, in onda su Rai Uno venerdì 26 febbraio 2021. L’Orsetto ha perso contro la Farfalla, che ha vinto al televoto con il 52% delle preferenze. Montedoro non è andato oltre il 48%.

Prima di scoprire chi si nascondeva sotto il costume Orsetto ha fatto un duetto travolgente con Cristina D’Avena. Un duetto che ha entusiasmato i telespettatori de Il Cantante Mascherato. Subito dopo Simone Montedoro è uscito allo scoperto, per la gioia di Caterina Balivo che fin da subito aveva azzeccato la reale identità del concorrente di Milly Carlucci.

Niente da fare per Flavio Insinna, il re degli indovinelli, come è stato soprannominato da Milly Carlucci, che aveva addirittura pensato a Fedez. Invece si trattava di Simone Montedoro che, una volta tolto il testone da Orsetto, ha ringraziato la padrona di casa e tutti gli autori per questa incredibile opportunità.

L’attore ha ammesso che è stata un’esperienza davvero bella e divertente e che la scelta di parlare con accento bolognese è stata fortemente voluta. In realtà era intenzionato a cambiare dialetto ogni puntata ma poi, in seguito ad un consulto con un’autrice del format, ha optato per l’accento di Bologna.

Il pubblico ha apprezzato molto le varie performance di Orsetto ma a molti non è andato giù un dettaglio del cast di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Molti hanno infatti notato che gran parte dei concorrenti ha partecipato in passato a Ballando con le Stelle, altro programma cult di Milly Carlucci.

Simone Montedoro ha preso parte all’edizione 2017 mentre Sergio Assisi (Gatto) è stato uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle nel 2012. In pista sono scesi anche Platinette (Tigre Azzurra) e Alessandra Mussolini (Pecorella). Per non parlare dei Ricchi e Poveri (Baby Alieno) che sono stati ballerini per una notte.

Su Twitter più di qualcuno ha fatto notare la “strana coincidenza”. E c’è chi ha ribadito ironicamente: “Ormai se non gareggiano a Ballando con le Stelle prima non partecipano a Il Cantante Mascherato poi”.