Il Cantante Mascherato, paura sul palco per Orietta Berti: il retroscena

Orietta Berti dopo Il Cantante Mascherato: dettagli e retroscena sul programma

Dopo l’eliminazione a Il Cantante Mascherato, Orietta Berti è intervenuta telefonicamente a Vieni da me di Caterina Balivo per raccontare qualche aneddoto e retroscena del nuovo programma di Milly Carlucci. Per l’Usignolo di Cavriago non è stato facile far parte del cast di questo nuovo show e indossare la maschera dell’Unicorno è stata tutt’altro che semplice. Tanto che, come confidato dalla diretta interessata, la Berti ha più volte sbagliato movenze sul palco. Doveva restare all’interno della stella, che è il perimetro dove possono muoversi le maschere, ma per la 78enne è stato pressoché impossibile. “Non vedevo nulla, ho avuto davvero paura”, ha ammesso Orietta.

Orietta Berti racconta i segreti della maschera dell’Unicorno

“Mi hanno fatto la chioma più folta, mi hanno tolto la retina per non mostrare il viso… non vedevo niente ma mi ricordavo i movimenti. Il fatto di avere le scarpe alte è stata un’esigenza per via della gonna”, ha spiegato Orietta Berti a Vieni da me. Nonostante tutto la cantante si è divertita parecchio e ha preso con un pizzico di dispiacere la sua eliminazione. “Ho lavorato davvero tanto. Nessuno di noi sa chi sono gli altri concorrenti. Ognuno di noi alloggia in un albergo diverso. E siamo costretti a cambiarci in macchina. Io non lavoro mai da sola e così sono stati costretti a coprirsi il volto anche i miei figli”, ha aggiunto la Berti.

Orietta Berti tornerà a cantare a Il Cantante Mascherato

Nonostante la repentina eliminazione, Orietta Berti tornerà a Il Cantante Mascherato, come ospite della seconda puntata in onda venerdì 17 gennaio. L’artista ha chiesto a Milly Carlucci di esibirsi con la sua maschera, ovvero quella di Unicorno.