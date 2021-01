Il Cantante Mascherato, ora parla Mariotto: “Pagavano poco”, dettagli

Il Cantante Mascherato sta per tornare in televisione con una seconda edizione e da giorni non si fa altro che parlare dell’esclusione di Guillermo Mariotto. Lo stilista 54enne non è stato confermato in giuria, a differenza degli ex colleghi Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti. Al suo posto Costantino della Gherardesca, reduce dal successo di Ballando con le Stelle. Si è parlato così di un litigio tra Mariotto e Milly Carlucci ma la presentatrice Rai si è affrettata a smentire tutto. Ora è arrivato il turno di Guillermo, che ha portato a galla altri dettagli della vicenda.

Al settimanale Nuovo Guillermo Mariotto ha puntualizzato che la scelta di non far parte della seconda edizione de Il Cantante Mascherato è stata presa in accordo con Milly Carlucci. Il creativo, in seguito ad un confronto con la bionda presentatrice, ha optato per una pausa dopo il grande successo di Ballando con le Stelle, finito solo lo scorso novembre. Una sovraesposizione che non piace né a Milly né a Mariotto.

Guillermo ha poi aggiunto di voler ricaricare le pile in un momento così complicato per l’Italia e per il resto del mondo:

“Nessun dissapore con Milly, sono solo molto stanco. In tempi di Covid-19 è molto faticoso e impegnativo fare televisione. E nel caso de Il Cantante Mascherato anche poco remunerativo”

Lontano dal piccolo schermo Guillermo Mariotto è oggi concentrato sul suo primo amore: la moda. Sta portando avanti un’iniziativa molto interessante, la B-Jesus. In più è impegnato con la realizzazione di alcuni abiti per un matrimonio molto importante che si terrà tra qualche mese in Arabia Saudita.

La televisione resta un posto magico per Mariotto, che sogna in futuro di poter lavorare ad un programma per bambini. Magari come conduttore, in modo da poter mettere ben in evidenza il suo talento. Guillermo non ha però nascosto di soffrire parecchio per la sua situazione famigliare: da due ani non vede la madre Hilda.

La donna vive ancora a Caracas, in Venezuela, e lavora come medico. In questo periodo è dunque impegnata a lottare contro la pandemia e riesce a vedere il famoso figlio solo grazie alla tecnologia, con numerose video chiamate.