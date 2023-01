Il Cantante Mascherato, in partenza sabato 18 marzo 2023 (se la dovrà vedere con la corazzata di Amici Di Maria De Filippi che entrerà nella fase serale), ha aggiustato tutti i tasselli relativi alla giuria. Rispetto allo scorso anno il parterre dei giudici sarà rinnovato al 50%. A restare saranno Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre non faranno più parte del cast Arisa, tornata sotto l’ala protettrice di Maria De Filippi, e Caterina Balivo, impegnata su La7 al timone di Lingo – Parole in gioco. Chi subentrerà? DavideMaggio.it ha svelato in anteprima i sostituti, dunque ora la squadra è al completo.

Una delle new entry, già svelata nei giorni scorsi, sarà Christian De Sica. A questo va ad aggiungersi un nome di peso della Rai, vale a dire la conduttrice e giornalista Serena Bortone, la guida di Oggi è un altro giorno. Si completa così il quadro della giuria a cui si andrà ad aggiungere Iva Zanicchi (ancora da capire bene il ruolo che le verrà assegnato).

La scelta dei vertici Rai di posizionare lo show al sabato sera darà vita nuovamente a uno scontro sugli ascolti tv tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, già protagoniste di duelli titanici rispettivamente al timone di Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Ora la sfida si rinnova, con la conduttrice pavese che parte in netto vantaggio rispetto al volto del servizio pubblico.

Scontro Amici – Cantante Mascherato, l’obbiettivo della Rai è non avere un tracollo

Amici, infatti, può contare su uno zoccolo durissimo di spettatori, già coinvolti nelle dinamiche del talent show grazie al daytime quotidiano del programma e grazie alla puntata della domenica pomeriggio di Canale Cinque. Assai difficile che Milly riesca a battere ‘Queen Mary’, anche se l’obbiettivo è un altro: non farsi schiacciare. Che è un po’ quello che capita con Carlo Conti alla guida di Tali e Quali: scontato che C’è posta per te faccia risultati migliori, ma l’importante è non subire tracolli di share. Per il momento il conduttore toscano ha portato a termine egregiamente la missione.