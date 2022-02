Il Cantante Mascherato non va in onda stasera: parla Milly, quando torna

Confermate le indiscrezioni di ieri: stasera non ci sarà Il Cantante Mascherato su Rai Uno. La notizia era stata lanciata già nella serata di ieri, dopo che in casa Rai hanno scelto di fare cambiamenti anche alla programmazione di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, per dare spazio all’informazione sulla situazione in Ucraina. L’invasione della nazione da parte della Russia è un tema presente su tutti i canali e in quasi tutte le fasce orarie della giornata sui vari canali. La televisione sta svolgendo il servizio di informazione su una guerra che sta tenendo col fiato sospeso il mondo, ma ancor di più l’Europa.

Proprio per questo motivo stasera non andrà in onda Il Cantante Mascherato, e non per lasciare spazio ad altre trasmissioni. Non ci sarà al suo posto un approfondimento del Tg1, né uno speciale di qualche altro programma a cui il pubblico è abituato, come Porta a Porta. No, andrà in onda una replica del Commissario Montalbano. Un modo per intrattenere diverso dall’allegria, dai colori e dalle risate della trasmissione di Milly Carlucci. La conduttrice ha confermato su Instagram la scelta di non andare in onda:

“Carissimi amici e sostenitori de Il Cantante Mascherato come già forse saprete, questa sera non ci vedremo su Rai 1. L’appuntamento è rimandato a venerdì prossimo”

Una decisione presa di comune accordo con la Rai. Milly non è scesa nel dettaglio sulla motivazione, ma è chiaro a tutti. Chi invece ha parlato in modo più approfondito è Simone di Pasquale, anche lui volto del Cantante Mascherato. Come scritto dal coreografo, si tratta di una scelta fatta di comune accordo dalla direzione di Rai 1, Milly Carlucci e anche Endemol. Di Pasquale ha confermato la decisione di non andare in onda. E ha aggiunto:

“La Rai, Milly e la produzione Endemol hanno ritenuto inopportuno andare in onda in rispetto alla folle situazione che stiamo vivendo a poche ore da noi. Una vicenda che deve farci riflettere”

Endemol non è solo la società di produzione del Cantante Mascherato, ma anche del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 è andato regolarmente in onda ieri sera e Alfonso Signorini ha spiegato la loro scelta di non far saltare la puntata. È evidente insomma che sia stata decisiva l’opinione dell’emittente. E chissà anche dei conduttori. Per questa settimana, o almeno per questi primi due giorni, in casa Rai hanno deciso di eliminare l’intrattenimento. Quando tornerà in onda Il Cantante Mascherato? L’appuntamento è rimandato a venerdì prossimo.