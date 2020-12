Il Cantante Mascherato, Milly fa fuori Mariotto: lui reagisce male

La notizia circola da tempo ora l’ultima conferma è arrivata da Dagospia: Guillermo Mariotto non sarà più giurato a Il Cantante Mascherato. Il motivo? A quanto pare Milly Carlucci non avrebbe apprezzato le ultime polemiche di cui si è reso protagonista il giurato nel corso dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Lo stilista ha innescato più di una diatriba a bordo pista e questo avrebbe infastidito parecchio la conduttrice Rai. Soprattutto perché i numerosi battibecchi e litigi con alcuni concorrenti e altri giudici (come Rossella Erra) hanno dato il via ad una pioggia di critiche.

Da qui la scelta, dunque, di non riconfermare Guillermo Mariotto nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Una pausa forzata in attesa di capire se lo stilista sarà invece presente, nonostante tutto, a Ballando con le Stelle, il prossimo settembre, dove è uno dei protagonisti dalla prima edizione. Stando a quello che si legge sul portale di Roberto D’Agostino Mariotto non avrebbe preso molto bene la decisione di Milly Carlucci. L’amicizia e collaborazione tra i due è a rischio?

Al momento i diretti interessati non hanno confermato ma neppure smentito il pettegolezzo. Da settimane però si parla dell’addio di Guillermo Mariotto a Il Cantante Mascherato. Non solo: sembra che al suo posto potrebbe arrivare Costantino Della Gherardesca, che ha lasciato il segno a Ballando con le Stelle 2020 con le sue coreografie fuori dagli schemi. In più pare che non mancheranno Francesco Facchinetti, Patty Pravo e Flavio Insinna, già giurati della trasmissione.

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato partirà su Rai Uno il prossimo 29 gennaio. Nei giorni scorsi Milly Carlucci ha presentato le nuove maschere. Nove personaggi nuovi di zecca, uno in più rispetto allo scorso anno. Si tratta di: Pecorella, Giraffa, Lupo, Tigre Azzurra, Farfalla, Gatto, Alieno, Pappagallo, Orso. Ad oggi la bionda conduttrice ha preferito non svelare gli indizi che generalmente accompagnano ciascun personaggio.

Ovviamente i concorrenti de Il Cantante Mascherato non verranno svelati fino a quando non saranno eliminati dallo show. Secondo le ultime indiscrezioni dietro la maschera potrebbero esserci: Francesco Monte, Marco Carta, Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli, Roberta Lanfranchi, Ornella Vanoni, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Belen Rodriguez, Cristiano Malgioglio.