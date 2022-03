By

Come si sussurrava da settimane sotto la maschera di Medusa a Il Cantante Mascherato si nascondeva Bianca Guaccero. La presentatrice di Detto Fatto è stata costretta a mostrare la sua vera identità dopo aver perso la sfida contro la Lumaca (al cui interno pare ci siano circa tre persone, di cui una molto probabilmente è Giancarlo Magalli). Con dispiacere l’artista pugliese ha dovuto lasciare lo show di Milly Carlucci, dove fin da subito ha attirato l’attenzione per le sue performance accattivanti e uniche. Ma anche per il suo costume piuttosto scenografico.

Molti i telespettatori infuriati con la giuria – Caterina Balivo, Arisa, Francesco Facchinetti, Flavio Insinna – per la scelta di aver mandato allo spareggio Medusa/Bianca Guaccero. Quest’ultima è stata tra i partecipanti più bravi e talentuosi della terza edizione de Il Cantante Mascherato. La diretta interessata si è però limitata a dire grazie alla Carlucci per questa incredibile esperienza. Un’esperienza decisamente fuori dal comune.

Bianca Guaccero soddisfatta

Su Instagram Bianca Guaccero ha voluto ringraziare pure tutte le persone che in queste settimane l’hanno seguita con affetto e l’hanno riempita di complimenti per le sue performance da Medusa. In studio Bianca ha dato ancora una volta prova del suo incredibile talento canoro. Con l’eliminazione della Guaccero salgono ad otto gli eliminati de Il Cantante Mascherato.

Gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022

Fino ad ora gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022 sono: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria, Drago-Simone Di Pasquale, Medusa-Bianca Guaccero.

Nella puntata in onda su Rai Uno venerdì 25 marzo entreranno in gioco due nuove maschere – Pulcino e Gatta – che sfideranno Lumaca, che ha vinto lo spareggio contro Medusa. La finale della terza edizione dello show di Milly Carlucci è fissata al prossimo venerdì 1 aprile.

La Rai ha deciso di allungare questa edizione di una puntata nonostante gli ascolti poco brillanti rispetto agli scorsi anni. Non solo: è stata confermata una quarta edizione che verrà trasmessa nei primi mesi del 2023. Una grande soddisfazione per Milly Carlucci, che si è subito innamorata di questo format nato in Corea.