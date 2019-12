Il cantante mascherato-Masked Singer: quando inizia, come funziona, cast

Il cantante mascherato (Masked Singer): quando inizia, come funziona e il cast del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci

Il 2020 si avvicina. L’anno nuovo porterà con sé anche diverse novità televisive. Una tra le più attese è Il cantante mascherato (titolo originale The Masked Singer), un programma che andrà in onda su Rai1 e che sarà condotto da Milly Carlucci. La precisa data di inizio è stata fissata per venerdì 10 gennaio 2020 (al momento le puntate previste dovrebbero essere 4 in totale, ma su questo fronte si attendono conferme da parte del servizio pubblico). Ma di che cosa si tratta? Che cosa vedremo sul piccolo schermo? Il format originale proviene dall’America che a sua volta ha trovato ispirazione da uno spettacolo sudcoreano intitolato King of Mask Singer.

Il cantante mascherato (Masked Singer): quando si scopre l’identità dei concorrenti

Il formato originale prevede una sola ora di messa in onda. La Rai attuerà dei correttivi in quanto dovrà occupare tutta la prima serata del venerdì sera della rete ammiraglia dove si sfideranno vari concorrenti celebri in una competizione canora al ‘buio’. Infatti, il cast sarà camuffato con maschere e abiti idonei a non svelarne l’identità. Dunque le esibizioni verranno giudicate senza sapere chi ci sia realmente dietro alla maschera (l’unico giudice di cui già si sa il nome è Flavio Insinna). Per quel che invece concerne i ‘mascherati’, Milly Cralucci ha reso noto che si vedranno: Mastino napoletano, Angelo, Leone e Mostro. In ogni puntata ci saranno sfide e ballottaggi. Al termine di ogni appuntamento, il meno votato tra i partecipanti lascerà lo studio, venendo eliminato e mostrando il viso.

Il cantante mascherato (Masked Singer): indizi e anonimato

Con il procedere dello show, aumenteranno anche gli indizi forniti relativi alle identità dei concorrenti. Il tutto grazie a delle interviste pre-registrate del cast, fatte comunque a volto coperto e con voce appositamente distorta. Per preservare l’anonimato dei partecipanti, inoltre, non saranno svelate quasi a nessuno le loro generalità. Solamente a pochissimi addetti ai lavori. Si preannuncia un esperimento tv molto interessante.