Il Cantante Mascherato, il Leone è Albano: l’indizio di Elena Santarelli

Chi è Leone de Il Cantante Mascherato? Albano Carrisi, parola di Elena Santarelli

A Italia Sì di Marco Liorni si è tornato a parlare de Il Cantante Mascherato e del costume più discusso, quello del Leone. Durante la puntata è riapparso il giurato Guillermo Mariotto, che ha telefonato in diretta al cantante di Cellino San Marco per indagare su questo mistero. L’artista ha smentito tutto, assicurando di non aver visto neppure una puntata del nuovo show di Milly Carlucci perché diviso tra Londra, dove è stato la settimana scorsa, e Zagabria, dove è andato a trovare la figlia Cristel e i suoi nipotini. Una scusa alla quale non ha molto creduto Elena Santarelli, che ha portato a galla un indizio importante relativo al video che la scorsa settimana Albano ha postato su Instagram. Un video nel quale l’ex marito di Romina Carrisi annuncia a tutti di trovarsi in un albergo londinese ma a detta della soubrette di Latina la realtà dei fatti sarebbe ben diversa.

Albano Carrisi a Londra? Elena Santarelli indaga sulla faccenda

“Ho scoperto che la moquette dell’albergo in cui Albano ha fatto il video non è quella di un albergo di Londra bensì di un hotel accanto agli studi Rai dove va in onda Il Cantante Mascherato”, ha rivelato Elena Santarelli, che ha dato così per certo il coinvolgimento di Carrisi nel nuovo spettacolo di Milly Carlucci. Teoria supportata da Rita Dalla Chiesa, altra opinionista di Italia Sì, ma soprattutto grande amica di Albano. “Ci sono delle parole che solo Albano pronuncia in un determinato modo e si notano anche sotto la maschera del Leone”, ha puntualizzato la giornalista.

L’ultima performance in tv del Leone ha stupito tutti

Nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato il Leone ha stupito tutti (video in basso): si è esibito sulle note di È la mia vita, celebre canzone di Albano, cantando la prima parte con una voce rauca (molto simile a quella di Adriano Pappalardo) e poi la seconda in modo molto limpido, in pieno stile Carrisi. Dietro la maschera si nasconde un bravo imitatore? Forse, ma non è detto che non ci sia proprio Albano, più che mai determinato a depistare il pubblico….