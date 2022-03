Il Cantante Mascherato, la Zanicchi “spoilera” Medusa: “Lo pensano tutti”

Se ben ricordate qualche giorno fa, in occasione della seconda puntata de Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi si è dovuta sostituire all’ultimo minuto a Francesco Facchinetti. Il motivo come potrete immaginare era legato ad una posività al Covid-19 del manager e opinionista, che aveva costretto Milly Carlucci ad un cambio di programma in extremis. Ebbene di questa breve ma intensa esperienza la Zanicchi ha avuto modo di parlare qualche ora fa, in occasione di un’intervista concessa a GuidaTV.

Al magazine, Iva Zanicchi si è raccontata come suo solito senza filtri, svelando anche qualche curiosità in più (forse troppe?) sulla trasmissione che l’ha ospitata. Ad esempio, la cantante ha rivelato quale sarebbe la vera identità della misteriosa maschera di Medusa. Su questo punto la Zanicchi non ha dubbi: stiamo parlando della conduttrice di Detto Fatto.

Parlando del vip dietro alla maschera, Iva Zanicchi ha dichiarato:

Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantato insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero. Lo pensano un po’ tutti.

Iva Zanicchi “spoilera” così uno dei personaggi più amati di questa edizione de Il Cantante Mascherato, seppure, fino a prova contraria, nessuno dovrebbe conoscere realmente la sua identità. Nonostante questo spoiler, se così lo vogliamo chiamare, Milly Carlucci dovrà in ogni caso mantenere la promessa fatta alla cantante, che tornerà in trasmissione come ospite d’onore venerdì 11 marzo.

Nel corso dell’intervista, tra le altre cose, Iva Zanicchi ha anche avuto modo di parlare del suo ultimo Festival di Sanremo (e il relativo disco, Gargana) ma anche della sua partecipazione ad un reality come Music Farm. Un’esperienza, questa, della quale l’artista non serba esattamente un ricordo positivo. E questo non tanto per i suoi colleghi, quanto piuttosto per il senso di isolamento vissuto (“Non poter leggere, vedere i familiari, non avere notizie dall’esterno è qualcosa che al solo pensiero mi atterrisce” ha dichiarato la cantante).

Questo, fra l’altro, è il motivo per cui difficilmente la vedremo partecipare a breve ad un qualunque nuovo reality nelle vesti di concorrente. Ecco la solenne promessa che si è fatta, nonostante in passato le siano stati offerti diversi programmi simili. Di recente Iva Zanicchi ha per esempio detto no sia all’Isola dei Famosi sia al Grande Fratello Vip . Riguardo al reality condotto da Alfonso Signorini, per esempio, ha precisato “Potrei andare dentro la casa per qualche giorno ma non potrei starci per mesi”. Mai dire mai?