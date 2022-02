Detto Fatto a rischio chiusura, chi prenderà il posto della Guaccero

Questo pomeriggio su Rai Due, come sempre, il clima a Detto Fatto era particolarmente sereno e disteso. Bianca Guaccero ha accolto i suoi ospiti con il sorriso, scherzato con il collega Jonathan Kashanian, parlato di oroscopo…Insomma, tutto come da copione, con la solita leggerezza che contraddistingue la trasmissione. Eppure, proprio nelle stesse ore, hanno iniziato ad avvicinarsi alla trasmissione nuvoloni sempre più inquietanti e minacciosi.

Sembra infatti, a quanto pare, che per la trasmissione della Guaccero sia già arrivato il game over. Questo, perlomeno, è quello che nelle scorse ore ci ha raccontato in anteprima Davide Maggio. Prima in diretta su Instagram e poi sul suo sito ufficiale, il giornalista e opinionista televisivo ha parlato senza troppi giri di parole dell’imminente cancellazione del programma.

“Le speranze sembrano ridotte al lumicino”, così Davide Maggio apre il suo pezzo anteprima “boom”. Parole che non lasciano granché spazio all’ottimismo, anche se la speranza è pur sempre l’ultima a morire. Diciamo che, almeno per adesso, ci sarebbe una reale intenzione di liberarsi del programma per quanto riguarda i palinsesti di Rai Due del 2022/2023.

I motivi, come potreste immaginarvi, sono piuttosto scontati. L’intenzione di cancellare Detto Fatto da parte del direttore di Rai Due Antonio di Bella sarebbe legata, chiaramente, ai deboli risultati di ascolto dello show. Il programma, complice una programmazione piuttosto ballerina, ha infatti registrato uno share medio al di sotto del 5%. Risultati ben poco onorevoli per un programma di intrattenimento puro presente su Rai Due da ben 9 anni.

E adesso? Che ne sarà di questo spazio? Fermo restando che per ora la programmazione di Detto Fatto, perlomeno in via ufficiale, non sembra essere in pericolo, ci sarebbe già un papabile sostituto in arrivo. Si sta facendo spazio infatti l’ipotesi secondo cui nello slot pomeridiano di Detto Fatto sia in arrivo un nuovo programma di Pierluigi Diaco. Il giornalista e conduttore l’abbiamo visto nel sabato pomeriggio di Rai 2 con Ti Sento. Se la sua presenza su Rai Due dovesse essere confermata, dunque, Diaco entrerebbe in diretta competizione con Serena Bortone e il suo Oggi è un altro giorno.