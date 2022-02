Il Cantante Mascherato: il ruolo di Sara Di Vaira sarà più importante

Sara Di Vaira è stata confermata nel cast della terza edizione de Il Cantante Mascherato, in partenza su Rai Uno venerdì 11 febbraio. Di recente la ballerina e coreografa ha detto addio a Ballando con le Stelle per ragioni anagrafiche. Milly Carlucci l’ha dunque voluta a tutti i costi nell’altro suo show, dove la Di Vaira era già approdata nel 2021. Quest’anno, però, il ruolo di Sara sarà ampliato: ad annunciarlo la stessa Milly in un’intervista concessa al settimanale Di Più Tv.

“Quest’anno ho voluto ampliare il ruolo di Sara di investigatrice privata. Sarà tra il pubblico e raccoglierà i suggerimenti per svelare l’identità delle maschere”

Rispetto alla seconda edizione de Il Cantante Mascherato Sara Di Vaira sarà da sola: non sarà più affiancata da Simone Di Pasquale. Quest’ultimo è stato promosso a coreografo della trasmissione dopo l’addio di Raimondo Todaro, presente nei primi anni del format. Una grande occasione per Di Pasquale che ha lasciato anche lui Ballando con le Stelle per via dell’età.

Le altre novità su Il Cantante Mascherato

Rispetto agli altri anni i misteriosi concorrenti de Il Cantante Mascherato potranno rispondere alle domande dei giurati. Nella prima e seconda edizione i Vip registravano due frasi prima della puntata. Ora parleranno in diretta con un microfono che modifica le voci.

In più nella prima puntata de Il Cantante Mascherato 2022 ogni concorrente duetterà con un altro personaggio famoso che si mostrerà senza maschera: previsti ben 12 duetti nella serata d’esordio che andrà in onda su Rai Uno venerdì 11 febbraio.

Altra importante novità da segnalare: l’arrivo di Arisa in giuria. La cantante affiancherà Flavio Insinna, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti. Per Rosalba Pippa si tratta di un ritorno a casa: ha preso parte alla prima edizione de Il Cantante Mascherato come Barboncino.

Le 12 maschere de Il Cantante Mascherato 2022

Nella terza edizione de Il Cantante Mascherato ci saranno: Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila, Drago.

Stando ad alcuni gossip nel cast potremo trovare: Giancarlo Magalli, Edoardo Bennato, Pierpaolo Pretelli, Cristina D’Avena, Morgan, Giorgio Vanni, Enrico Brignano, Ivana Spagna, Giorgio Panariello, Fiordaliso, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Sabrina Salerno, Stefania Orlando, Paolo Fox, Patty Pravo, Riccardo Fogli, Cristiano Malgioglio, Jessica Morlacchi.