Il Cantante Mascherato 2022 torna a febbraio: svelate tutte le 12 maschere

Il Cantante Mascherato torna in tv a febbraio. La data d’inizio è fissata al prossimo venerdì 11 febbraio, per un totale di sei puntate. Sui social network Milly Carlucci ha svelato i nomi delle dodici maschere pronte a stupire il pubblico. Tre in più rispetto alle prime, fortunate, due edizioni. Ovviamente, come da regola, top secret i Vip che si nascondono dietro ciascun personaggio.

Nella terza edizione de Il Cantante Mascherato ci saranno: Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Cavalluccio Marino, Camaleonte, Pesce Rosso, Medusa, Pastore Maremmano, Soleluna, Aquila, Drago. Per il momento la bionda conduttrice ha preferito non svelare gli indizi che generalmente accompagnano ciascun personaggio.

Ovviamente i concorrenti de Il Cantante Mascherato non verranno svelati fino a quando non saranno eliminati dallo show. Ancora tutta da valutare la giuria: Milly Carlucci non ha dato disposizioni in merito. Secondo le ultime indiscrezioni saranno riconfermati solo Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.

Fuori Patty Pravo, presente fin dalla prima edizione, e Costantino della Gherardesca, approdato nel programma nel 2021 insieme alla Balivo. Al loro posto potrebbero arrivare Arisa o Morgan, reduci dal successo di Ballando con le Stelle, sempre insieme a Milly Carlucci. La prima, tra l’altro, ha partecipato al Cantante Mascherato nel 2020: era il Barboncino.

Stando ad alcuni gossip nel cast de Il Cantante Mascherato potremo trovare: Giancarlo Magalli, Edoardo Bennato, Pierpaolo Pretelli, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni, Enrico Brignano, Ivana Spagna, Giorgio Panariello, Fiordaliso, Paolo Kessisoglu, Marco Carta, Sabrina Salerno, Stefania Orlando, Paolo Fox.

La prima edizione de Il Cantante Mascherato è stata vinta da Teo Mammucari, nei panni del Coniglio, mentre alla seconda ha trionfato Red Canzian/Pappagallo. Piccola curiosità: Albano ha partecipato alla versione italiana dello show con il costume del Leone mentre in quella spagnola ha fatto chiacchierare come Girasole.

Il nuovo coreografo de Il Cantante Mascherato è Simone Di Pasquale, che ha preso il posto di Raimondo Todaro. Sara Di Vaira, altra popolare ballerina di Ballando con le Stelle, è invece confermata come investigatrice a bordo campo.