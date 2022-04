Il Cantante Mascherato, giallo quarta edizione: “Non piace”, cosa non torna

By

Non è ancora chiaro se trasmissione di Milly Carlucci andrà effettivamente in onda anche il prossimo anno: ecco cosa sappiamo

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato si farà oppure no? Questa, almeno per il momento, sembra davvero essere una domanda da un milione di dollari. Dopo la fine della terza stagione della trasmissione di Rai Uno, infatti, si è da subito tornati a parlare di una nuova edizione, anche se i precedenti, se così li vogliamo chiamare, non sono esattamente incoraggianti.

Già, perché Il Cantante Mascherato, contrariamente ai fortunatissimi Sanremo di Amadeus, non ha esattamente mai registrato numeri da capogiro. Lo share del programma condotto da Milly Carlucci, e questo vale soprattutto per l’ultima edizione, è sempre stato piuttosto basso, o in generale deludente. Anche la puntata conclusiva, che ha visto la vittoria di Volpe (Paolo Conticini) ha registrato “solo” 3milioni 507mila di telespettatori, mentre lo scorso anno la finale superò i 4 milioni.

La stessa conduttrice Milly Carlucci, d’altra parte, ha ammesso che quella appena conclusasi è stata un’edizione “non facile”, seppure ufficialmente il motivo è legato al complesso periodo storico che stiamo vivendo, fra pandemia e guerra in Ucraina.

Eppure, nonostante le premesse, da più parti sono arrivate notizie confortanti per il format. Sia TvBlog sia Bubinoblog, infatti, hanno anticipato nei giorni scorsi che la quarta stagione del Cantante Mascherato è effettivamente confermata. A queste fonti autorevoli, inoltre, si è aggiunta di recente anche la stessa conduttrice. Poche ore fa, Milly Carlucci ha pubblicato su Twitter una foto in compagnia di “Pulcino” e “Lumaca” (Lino Banfi e la figlia Rosanna, Giancarlo Magalli e la figlia Michela), confermando la nuova edizione e dandoci l’appuntamento per il prossimo anno. Ecco, qui sotto, il tweet della conduttrice.

Con Pulcino e Lumaca ❤️????.

Cena pugliese e brindisi per il successo de #ilcantantemascherato . Ci vediamo il prossimo anno per la quarta edizione. Grazie a tutti per aver giocato con noi❣️. @IlCantanteRai1 pic.twitter.com/n0hQNKPtMm — Milly Carlucci (@milly_carlucci) April 11, 2022

Tutto bellissimo, perlomeno sulla carta. Ma ci sono altre talpe che raccontano una storia un pochino diversa. Come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, pare che i vertici Rai non siano così sicuri di voler portare avanti il progetto. “Le reazioni a piani alti restano invariate: al momento la certezza continua a non esserci e il format non piace. L’annuncio c’è ma si farà davvero?” scrive Candela, lasciando aperte mille possibilità. La quarta edizione de Il Cantante Mascherato, dunque, resta ancora un giallo.