Il Cantante Mascherato, Gatta è Eleonora Giorgi: la richiesta a Milly

È durata poco la presenza della Gatta a Il Cantante Mascherato 2022. Entrata in corsa, alla penultima puntata insieme al Pulcino, è stata subito smascherata. Ad indossare il costume Eleonora Giorgi, come intuito subito dalla giurata Caterina Balivo e da gran parte del pubblico.

La madre di Paolo Ciavarro ha perso la sfida contro Pulcino e Lumaca ed è stata così costretta a togliere la maschera. Nello show di Rai Uno l’attrice è durata pochissimo, giusto il tempo di una performance nella quale l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha messo in risalto il suo talento canoro.

Per molti telespettatori, dunque, l’ingresso in corsa della Gatta a Il Cantante Mascherato è stato piuttosto inutile. Altri invece hanno fatto una richiesta particolare a Milly Carlucci: quella di rivedere il costume del felino nella prossima edizione del programma.

Il precedente del Pinguino

Del resto è già accaduto nella versione italiana del format coreano famoso in tutto il mondo. Quest’anno, ad esempio, la maschera del Pinguino è rimasta in corsa nonostante l’uscita di scena di Edoardo Vianello. La conduttrice Rai valuterà l’appello dei suoi fedeli fan?

Con Il Cantante Mascherato Eleonora Giorgi è tornata in tv dopo la recente avventura di Back to school su Italia Uno. L’interprete classe 1953 ha lavorato in passato con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle: è stata protagonista del varietà nel 2013.

Successivamente Eleonora Giorgi ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip ed è stata spesso opinionista di Live-Non è la d’Urso. Dallo scorso febbraio la Giorgi è diventata nonna per la prima volta del piccolo Gabriele, il figlio che il suo Paolo ha avuto dall’influencer e modella Clizia Incorvaia.

Gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022

Fino ad ora gli eliminati de Il Cantante Mascherato 2022 sono: Gallina-Fiordaliso, Aquila-Alba Parietti, Cavalluccio Marino-Cristina D’Avena, Edoardo Vianello-Pinguino, Pastore Maremmano-Riccardo Fogli, Pesciolino rosso-Vladimir Luxuria, Drago-Simone Di Pasquale, Medusa-Bianca Guaccero, Gatta-Eleonora Giorgi.

La finale della terza edizione de Il Cantante Mascherato è prevista su Rai Uno venerdì primo aprile: chi sarà l’erede di Coniglio-Teo Mammucari e Pappagallo-Red Canzian?